Locutor dominicano Luinny Corporán en la mira de emisoras internacionales

“La realidad te va llevando a los cambios. Como profesional no puedo negarme a ellos, cuando la mayoría de los países del mundo se está volcando a lo digital. Creo que el que no se adapte a los cambios poco a poco el sistema no es que lo saque, pero lo va a dejar un poquito atrás y van a llegar muchachos nuevos que van a agarrar la carrera y se los adelante”.

“Acabo de inaugurar mi cabina de radio, hay cosas que yo hago en radio a través de Mixx 104.5 que son más figuras de redes y otro tipo de contenido no tan apto para la radio, sino para la plataforma digital y lo voy a grabar ahí. Noticias en formato rápido que no amerite ir a la radio para serán desarrolladas en este estudio, todo ligado a mi plataforma para seguir creciendo como profesional”, señaló acerca de esta iniciativa que incluye una aplicación donde los usuarios podrán enterarse de informaciones actualizadas relacionadas con el mundo del entretenimiento.

Radio cristiana y urbana

Luinny es uno de los pocos locutores que ha sabido navegar en varias aguas a nivel profesional, lo mismo se desarrolla como voz comercial de importantes marcas como hace radio cristiana o urbana, esto le ha abierto ámbitos profesionales. Así lo refirió a Diario Libre.

“Yo siempre he tenido claro que debo diferenciar mi trabajo de mis creencias religiosas. En la vida tú debes saber aprovechar para bien las oportunidades. Yo simplemente he sabido aprovechar y diferenciar de cuando estoy en mi trabajo y cuando debo exponer mis creencias religiosas. Hay gente que no se atreve a hacer algo por temor a las críticas. Yo entendí desde muy joven que para crecer tú tienes que hacerte de oídos sordos y trabajar. Va a llegar un momento que tu trabajo hablará por ti. Yo desde mi plataforma trato de ayudar a los artistas cristianos que tienen una connotación que trasciende la religión, los entrevisto y trato de proyectarlos a otro tipo de público. Esa es mi forma de aportar”, sentenció.

¿Existen recelos profesionales entre los locutores veteranos y los emergentes?

“En mi caso, como he pasado por varias emisoras donde he tenido muy buena relación con los locutores, creo que ese recelo no existe, al contrario, ellos se alegran cuando ven mis logros, porque son conscientes de todo el esfuerzo que yo hacía para lograr tener el éxito que poco a poco estoy teniendo hoy en día. Claro, siempre habrá personas que no acepten el desarrollo de muchos y aseguren que han llegado lejos por suerte o que critiquen el tipo de comunicación que realicen. En mi caso, como me manejo con mucho respeto, ellos se alegran en su mayoría”, explica.

¿Es factible dedicarse a la radio en República Dominicana?

Para él si lo ha sido. Y abunda: “Yo he sabido combinar muchas cosas, para un principiante no creo que sea muy factible. Creo que debemos darle más oportunidades y valorar un poco más a los talentos de la locución que todavía no tienen esa connotación. Porque hay muchos propietarios de radio que están más enfocados en las marcas y se olvidan un poco que tienen un ser humano sentado en una cabina que necesita muchas cosas para su subsistencia”, estimó al tiempo de abogar por normativas y ayuda estatal para el desarrollo de nuevas propuestas radiales.

Talk shows, farándula y humor: la tendencia de la radio dominicana

“Ese tipo de formatos funciona porque la gente quiere opinar de los temas actuales. Yo tengo secciones en mis espacios donde el 90 por ciento del contenido está enfocado en lo que dice la gente, ahí piden consejos y hacen confesiones de su vida íntima. Esto permite que el locutor produzca una confianza con el público, porque la gente quiere que le des participación y los escuche, por eso los talk shows son los que están predominando. La mayoría de locutores si quieren tener un crecimiento profesional (si la emisora se lo permite) deben irse por esa línea. Este formato es el futuro, pero va a depender de la apertura de la dirección de la emisora”, reiteró.

¿Qué se necesita en el país para que la radio esté al nivel de otros mercados?

A su juicio, los locutores deben seguir preparándose. “Lo que más demanda es que sigamos preparándonos en las áreas determinadas y dar oportunidades a nuevos talentos”, señaló.

A esos jóvenes les aconseja que “sigan tocando puertas sin cansarse, pero preparándose, porque en momentos determinados la oportunidad puede llegar, pero si careces de preparación no podrás aprovecharla”.

Programas de música urbana en la televisión

Desde hace un tiempo no vemos el resurgir de espacios televisivos fundamentados en música urbana, él habló sobre este particular, asegurando que no ha habido iniciativas por la falta de apoyo de los empresarios, por eso esos formatos se han ido a la radio, a pesar del éxito que tuvieron hace algunos años.

“Se necesita que aparezca apoyo de los propietarios de canales porque aquí hay mucho talento que puede asumirlo y extrapolar el éxito que han tenido en la radio a la televisión”, estimó.

Figuras públicas en la política

“Siempre y cuando sea en beneficio del pueblo yo creo que está bien, yo no los apoyo cuando veo que procuran beneficios personales. Al final son gente que han dado mucho a la sociedad y si pueden apoyar más a la gente desde una posición política bienvenidos sean”, así respondió sobre el ingreso de comunicadores a la vida política partidaria.