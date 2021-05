$!Locutora Yohanna Valenzuela agradece nominación a Premios Soberano

La locutora Yohanna Valenzuela afirmó sentirse feliz y agradecida tras lograr su primera nominación en Premios Soberano como “Locutora del año”.

Valenzuela, quien tiene más de una década en la radio, agradeció a los miembros de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) por evaluar su trabajo.

“Esta nominación a Premios Soberano ha sido la mejor noticia que he recibido en el año a nivel profesional. Esta postulación la he acogido con mucha alegría, respeto y compromiso, pues esto me motiva a continuar haciendo un trabajo apegado a la transparencia, objetividad y responsabilidad”, comentó Yohanna.

La profesional del micrófono comparte categoría con Luinny Corporán, DJ Gordi, Loedy Valerio y Milagros Méndez.

Valenzuela Encarnación es periodista y locutora profesional, licenciada en Mercadeo con un máster en Derecho y Relaciones Internacionales, además de varios diplomados en el área que avalan su gran capacidad y formación profesional.

Un comunicado de prensa detalla que en cuanto a su experiencia laboral, inició en el 2002 en el programa radial “La oposición de la tarde”, de ahí pasó como reportera de Telecentro y RNN. Fue ascendida a editora de las noticias internacionales y terminó siendo la presentadora oficial de la emisión de noticias de dicho canal.

Valenzuela condujo el proyecto especial de la Superintendencia de Valores, “Tiempo Bursátil”. También estuvo como comentarista política en “Enterados” por CDN.

Participó como locutora principal de la Junta Central Electoral en los boletines de las últimas cuatro elecciones presidenciales, además de formar parte del programa “La voz de la Junta Central electoral”

En la actualidad es la única mujer del equipo estelar del espacio televisivo “Hoy mismo”, en Color Visión. Mientras que, en las tardes de lunes a viernes forma parte de “El poder de la tarde”, transmitido por Teleradio América, canal 45, y Studio 88.5 FM, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Los domingos produce y conduce su propio espacio “Propuesta final” junto a su hermano Alexander Valenzuela. El programa se transmite a las 9:00 de la noche en Teleradio América.

Fueras de los medios labora como maestra de ceremonias para importantes marcas y en la actualidad se desempeña como subdirectora de comunicaciones y encargada de Publicidad de la Junta Central Electoral.

Asimismo, es vice presidenta de la organización sin fines de lucro Fundación para el Progreso del Sur (FUNPROSUR), dedicada a la defensa y protección de la infancia y la mujer, medio ambiente sostenible, orientación a los jóvenes sobre la importancia de la educación, además de llevar asistencia social a los más necesitados.

Dentro de los reconocimientos, recibió el Premio Nacional de la Juventud, en el renglón superación y logros personales en 2009.