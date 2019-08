Lorenny Solano entra a “Matinal”

“No me salí del entretenimiento, mejor dicho, lo extrapolé a otra cosa, porque en el espectáculo yo no tendría el espacio de hacer las cosas que ahora estoy haciendo, como por ejemplo las labores sociales”, indica Lorenny Solano.

Labor en televisión

Lorenny Solano es fundadora de Producciones Laso, especializada en hacer reportajes y documentales de corte social y desde hace un mes pertenece al staff de Matinal. “Desde que yo entré al Grupo Telemicro el señor Juan Ramón Gómez Díaz dijo, ‘a esa muchacha la vamos a pasar a Matinal’”.

Antes estuvo en el área de opinión del programa Despierta RD de Telecentro canal 13 por más de un año. Pero sus inicios como comentarista fueron con César Medina en el programa “Hoy mismo”. “Yo estaba muy nueva, pero me fui moldeando gracias a esa oportunidad”. Al ser cuestionada sobre qué tuvo que aprender para meterse de lleno en esta área responde sin dudar: “Hay que documentarse bien para no especular. Para tú decir que el presidente dijo algo tú tienes que ir a la fuente, debes leer más a fondo, buscar diversas opiniones. Yo no me acuesto sin revisar los periódicos”, sostiene.

De los documentales que realiza anuncia que saldrá uno en colaboración con el Ministerio de Salud Pública enfocado en la prevención de la mortalidad materna infantil.