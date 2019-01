$!Los altibajos en la relación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Khloé Kardashian, de 37 años, es la estrella de “Keeping Up With The Kardashians”, empresaria y madre de la pequeña True, quien nació en mayo del 2018. La niña es hija del jugador de baloncesto de la NBA de 27 años Tristan Thompson, que pertenece a la plantilla de los Cleveland Cavaliers.

Infidelidad

Aunque se ven felices juntos, el fantasma de la infidelidad los persigue como pareja.

A mediados de abril, el portal TMZ publicó imágenes que exponían a Tristan con una mujer saliendo de un hotel de Nueva York.

Además, TMZ logró conseguir imágenes de un vídeo de octubre del 2017 donde se le ve en un club nocturno de Washington, justo una noche antes de enfrentarse en un partido, supuestamente con los Washington Wizards.

Todo eso le llegó como regalo a la tercera hermana del clan Kardashian cuando iba a dar a luz.

Luego de esto, Khloé había mostrado interés de proteger a Tristan y su relación cuando cerró los comentarios en publicaciones de Instagram donde ambos aparecen para que nadie lo insultara.

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” no deseaba que tanta negatividad de la gente afecte las decisiones de su vida personal.

“La familia está muy muy enfadada con Tristan Thompson y no terminan de entender que Khloé quiera volver con él. No confían en él y no se creen que vaya a cambiar”, explicó en este momento al website de noticias E!News una fuente cercana a la familia.