Los canales se unen para abordar los retos de la TV en la era digital

SANTO DOMINGO. Por primera vez los canales de televisión locales establecen una alianza estratégica para analizar su rol en una época marcada por las plataformas digitales.

Los representantes de las televisoras Color Visión, el Grupo Telemicro, Teleantillas, Antena Latina, Telesistema y Telecentro, unificaron criterio para la realización de la conferencia magistral “La televisión dominicana en la era digital”, una jornada que se realizará el 4 de septiembre en el hotel JW Marriott, a las 8:00 a.m.

“En el mundo del entretenimiento se habla de un fenómeno que se llama desmasificación que es liderado por el mundo digital, que ya no está dirigido a una masa, sino hasta a una persona de manera particular. Ante todo esto la televisión sigue siendo el medio masivo por excelencia y que sirve de plataforma a los medios digitales. Esta iniciativa procura dejar claro que la televisión no va a desaparecer. Pretendemos explorar todo eso... que pasará con la televisión dominicana a partir de 2020, fecha en la que la televisión debe completar la conversión de lo análogo a lo digital”, indicó David Flores, director de Nielsen.

El ejecutivo manifestó que presentarán estudios en los que se establecerá la efectividad e impacto de la televisión en el mercado.