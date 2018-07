“Los espectros” visitan el TN

SANTO DOMINGO. Sumergirse en otra época para darse cuenta de que muchas cosas se mantienen igual, nos muestra que algunas creencias y prejuicios se mantienen pese al paso del tiempo y la llegada de la tecnología. Precisamente esta realidad se desnuda en “Espectros”, obra de teatro en tres actos del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, escrita en 1881. Karina Noble, José Roberto Díaz García, Mario Lebrón, Cindy Galán y Omar Ramírez protagonizan esta intensa trama en la que sus personajes se enfrentan y luchan contra los convencionalismos del tiempo que les ha tocado vivir.

“La obra es uno de los clásicos contemporáneos de Ibsen. Es un drama familiar que trata sobre los valores de la sociedad y los roles que se juegan en la misma, y cómo esos “valores” te van atrapando en mentiras, de las cuales no te puedes zafar, volviéndose en tu contra. Aunque es un drama la gente se divierte y luego se queda con la experiencias que te deja la trama”, nos adelanta Karina Noble, quien interpreta a Helena, personaje en torno al cual gira esta historia.

Este montaje lo dirige Manuel Chapuseaux y es completamente de época, lo que pondrá a la producción frente a la misión de recrear la atmósfera perfecta, lo que será gracias a la escenografía de Fidel López y el vestuario de Lillyana Díaz, quien también tiene a su cargo la iluminación.

Para la actriz no solo la ambientación hubo que adaptarla al siglo XVIII, sino que hasta el modo de hablar tuvieron que ensayarlo bien para que encajara con el lenguaje utilizado en esta época. “Nuestra forma de hablar y de movernos en nuestra cotidianidad nos influencia demasiado. Hablamos de una forma muy coloquial, pero el texto requiere una compostura y una construcción en el lenguaje que, para que sonara orgánico y real, tuvimos que emplearnos a fondo para meternos en esos diálogos”.

En este protagónico a Karina le toca no solo vestirse de época, sino interpretar a una mujer “moderna”, atrapada en un tiempo que no aceptaba que las mujeres fueran libres y hablaran de sus deseos. “Ella no cree en nada de lo que le rodea, pero juega a seguir la corriente y todo al final se vuelve en su contra”, adelantó Noble.