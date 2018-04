Los eSports abren puertas para talentos locales

SANTO DOMINGO. Con el próximo inicio del Game Over Tournament 2018 (GOT, por sus siglas en inglés); uno de los torneos de videojuegos más importantes del país y un evento reconocido internacionalmente por CAPCOM, el tema de la creciente importancia de la comunidad de deportes electrónicos, o eSports, es uno que ya no se puede ignorar.

Hoy en día la mayoría de los hombres de entre 18 y 25 años a nivel mundial se pasan más tiempo viendo eSports en línea que otros deportes tradicionales y se estima que en un futuro cercano, los torneos finales de eSports contarán con audiencias de 70 millones de personas.

“Los eSports son importantes desde un punto de vista económico porque su cadena de valor, además de ser muy inclusiva, toca diferentes partes de la industria y de la economía, que pueden favorecer a todo el que participe en ella”, comenta Yaqui Núñez, uno de los organizadores del GOT 2018.

Por otro lado, en República Dominicana la comunidad de eSports actualmente abarca alrededor de 65,000 personas y casi sin ningún tipo de apoyo, RD tiene a una docena de talentos de alto rendimiento que representan al país a nivel internacional.

Muchos de los talentos locales estarán presentes para competir con algunos de los mejores jugadores del mundo en el GOT 2018, los días 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. JP