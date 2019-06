$!Los locutores reciben salarios que no se corresponden con su aporte a la sociedad

La gremialista detalló que hizo un recorrido por el territorio nacional junto al equipo de trabajo del CLD, en el que encontraron que hay locutores que reciben un salario de hasta RD$3,000.00, RD$4,000.00 o RD$6,000.00. “Eso es una vergüenza en vista de que para nadie es un secreto lo que cuesta la canasta familiar. ¿Cómo puede vivir un profesional con un salario como ese? Nosotros recibimos la visita de muchos locutores y locutoras que no tienen cómo adquirir los medicamentos que se les indican para tratar sus problemas de salud”, comentó.

“Personas que han tenido un excelente desempeño en nuestra sociedad, que han dejado un gran legado a favor del desarrollo, tenemos locutores que por el deterioro de su salud no pueden trabajar. Tenemos a compañeros locutores viviendo en pensiones porque carecen de recursos económicos para tener una vivienda digna”, puntualizó Guerrero.

Retiro digno

La presidenta del CLD se lamentó de que los afiliados no tengan un retiro digno. En más de una oportunidad han diligenciado pensiones estatales como acontecía en otros tiempos, sin embargo, el silencio ha sido la respuesta por parte del Gobierno.

“Tenemos una cantidad de expedientes depositados en la casa de gobierno y de esos unos 17 ya han fallecido sin que se les haya otorgado una pensión para que puedan vivir su vejez con una cobertura mínima. Una persona con una edad no productiva, con una salud deteriorada complica más su vida y la de sus familiares”, admitió.

Recordó que luego de que los locutores ya no son útiles profesionalmente, son abandonados por las empresas a las que prestaron servicios profesionales o a quienes les sirvieron de manera independiente. “Debo reconocer que unas puertas se han abierto, pero otras no, sin embargo eso no nos ha desanimado”.

En la actualidad han llevado al Palacio Nacional 81 expedientes de locutores con el propósito de que sean pensionados.