Los 'malos' de "La casa de papel" están listos para el ataque final

"Los atracadores todavía están vivos". Con esta advertencia comienza la expectativa de la quinta y última temporada de “La casa de papel” ("Money Heist"), que se estrena en la madrugada de este viernes 3 de septiembre en Netflix.

En esta gran despedida luego de unas anteriores temporadas que hizo a los actores ser conocidos en el mundo, se incluyen caras nuevas en papeles secundarios. Ellos son Patrick Criado ("Antidisturbios"), Miguel Ángel Silvestre ("Sky Rojo" y "Velvet") y José Manuel Seda ("Perdóname, Señor").

La 'fiebre' de la serie llegó a tal punto de que las personas se disfrazaban del uniforme rojo y las máscaras de Dalí. Por supuesto, la planificación y las manías de 'El profesor', interpretado por Álvaro Morte, lo hicieron protagonista de cientos de memes en las redes sociales.

Desde ya la etiqueta #LCDP5 (La casa de papel 5) es tendencia a nivel mundial en la red social de Twitter.

Como parte de los husos horarios en los países, incluyendo Quisqueya, muchos usuarios han escrito que están listos para madrugar, pues comienza a las 3:00 am.

La producción de Vancouver Media, con un total de cinco episodios, tratará de resolver algunos cabos sueltos. El Profesor revela que el Estanque de Tormentas ha sido descubierto por Sierra mientras el coronel Tamayo anuncia que van a intervenir en el atraco "militares de los que solo salen victoriosos o muertos".

“La serie nos ha ayudado a todos a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos”, cuenta a Efe la actriz Úrsula Corberó, conocida en medio mundo con su apelativo de Tokio.

La narradora de la historia de la banda de atracadores más famosa del mundo recuerda ahora la primera vez que leyó los guiones firmados por Álex Pina: “Cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía “esto es rarísimo, esto puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo”.

Se recuerda que Netflix compró los derechos de la producción tras sus dos primeras temporadas en la cadena de televisión Antena 3, que se emitieron en 2017.

Al reeditar la serie y lanzarla al mundo y el himno partisano del “Bella Ciao” comenzó a expandirse como la pólvora y a alcanzar los lugares con los que camuflaban su identidad los atracadores: Río, Berlín, Nairobi, Helsinki, Denver...

“Tiene que pasar todavía tiempo para poner en perspectiva lo que nos ha pasado”, cuenta a Efe Pedro Alonso (Berlín), líder de la banda que logró en las primeras temporadas asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Lo que ha pasado: "una suma de variables y un milagro al mismo tiempo".