Los mejores juegos para teléfonos móviles

Las personas que están recluidas en sus hogares haciendo caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y al Gobierno dominicano para evitar contagio y aplanar la curva de contagiados por coronavirus, pueden llegar a desarrollar ansiedad, estrés, claustrofobia y depresión.

El ser humano, en especial los dominicanos, no está acostumbrado a vivir aislado, por eso el internet se ha convertido en uno de los mejores aliados para estos días fuera de nuestra rutina normal.

En especial los juegos y videojuegos. Para aquellos que no tengan una consola en casa porque simplemente nunca han tenido tiempo para jugar, o porque simplemente no es una de sus actividades preferidas, esta será una herramienta que les ayudará a “matar el tiempo”, combatir la ansiedad y despejar un poco la mente de las malas noticias que ahora no dejan de llegar.

Juegos gratis para Android e iOS están disponibles para aquellos que no quieran gastar. Aquí algunas recomendaciones.