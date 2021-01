$!Los mensajes que envió Freddy Ginebra a sus amigos en medio de su lucha contra el COVID-19

El culturologo, actor y escritor Freddy Ginebra continúa evolucionando satisfactoriamente tras informarse su positividad al virus COVID-19.

El gestor cultural volvió a agradeció las oraciones y muestras de cariño y dijo que se encuentra estable y en su hogar. Esta vez le escribió un mensaje a su amigo, el fotógrafo Herminio Alberti, quien se ha mantenido muy pendiente de su recuperación.

"Con gran alegría les comparto esta líneas que he recibido de Freddy Ginebra", compartió Alberti, con periodistas de Diario Libre.

A continuación, el texto integro enviado por Ginebra donde habla de su salud

Herminio querido voy bien. La soledad que no es soledad porque estoy acompañado de miles de amigos que virtualmente están conmigo a cada segundo haciéndome sentir su compañía y amor.

Dios cansado de tantas oraciones me confirmo no es mi tiempo. Jamás he perdido la alegría y jamás he sentido tanto amor en mi vida, comenzando por mi bella familia la inmediata y la extendida y todos los gestos de cariño de quienes me rodean y hasta de gente que no me conoce y me escribe. Pido excusas imposible contestar en estos momentos ya lo haré el resto del año.

Estoy lleno de planes y dispuesto a seguir sembrando todo el bien que pueda en el camino que me quede por recorrer. Una vez más amigo mío se ratifica que solo el amor hace milagros.

Todo lo demás es una pérdida de tiempo. Gracias a tantos y tantas. Desde lo más profundo de mi corazón y con lágrimas de felicidad les abrazo.

Freddy.

A reporteros de Diario Libre el gestor cultural también respondió con el siguiente texto:

"Mejorando, todo bien. Casi casi en la calle. Covid me ha tratado bien. He recibido tanto amor que ha sido mejor que la medicina. Como dice la canción de Maridalia 'quien no sabe de amor no sabe nada'. El amor todo lo cura y lo he recibido a montones. Soy el hombre más rico del país. Te abrazo amigo y eternamente agradecido por tu amistad", escribió Ginebra al periodista Severo Rivera, quien se preocupó por su salud.