Los musicales prometen esta noche en Premios Soberano 2019

Segmentos musicales

El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, se mostró emocionado por lo que el público verá esta noche. El sonero celebrará 40 años en el arte y Premio Soberano preparó un corte salsero en su honor. “No soy un hombre de ir a premios, pero este me lo disfruto. Cuando no vengo lo veo por televisión”, expresó con la calidez que lo caracteriza.

El conferencista mexicano Daniel Habif participará en el espectáculo. Famoso por sus frases virales en las redes sociales, busca motivar con mensajes positivos sin imponer su visión del mundo.

Ante la pregunta de este diario si se siente vulnerable por los mensajes sociales que emite en sus redes, principalmente de los males de su país, México, dijo: “¡Claro que me siento vulnerable!”.

Agregó que “Me he sentido amenazado, me han llamado, me han dicho que me van a matar, pero estoy dispuesto a pagar el precio de mis convicciones”.

Y continuó: “En la ciudad donde yo crecí donde predomina el narcotráfico, uno tiene que levantar la mano, es el precio de la dignidad humana. Me he sentido amedrentado porque las redes sociales te condenan, porque la gente supone que sabe tus motivaciones. En México si eres exitoso es sinónimo absoluto de que eres un corrupto. La gente quiere tu vida, pero no quiere pagar el precio de las cosas que tu conseguiste. En fin, es lo que nos toca. No todo el mundo quiere pagar el precio de ser exitoso, la gente quiere ser famosa. Voy a seguir levantando la voz donde se me permita llegar”.