$!Los planes de Domingo Bautista tras salida del aire de “Sábado Extraordinario”

Tras la salida del espacio “Sábado Extraordinario” después de ocho años y en estar en el staff de presentadores desde hace unos tres años, el veterano comunicador Domingo Bautista aseguró que mantiene la misma posición de hace unos seis años cuando salió de Color Visión (canal 9) con la “Súper Tarde”.

“De ahí a yo salir con un proyecto e involucrarme, no hay condiciones. Las condiciones cambiaron, el negocio cambió, la industria como tal cambió”, dijo durante una entrevista con el periodista Richard Hernández a través de “Lente Abierto” que se transmite por Súper Canal 33, de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde.

Argumentó que cuando entró al espacio “Sábado Extraordinario” lo hizo bajo las condiciones consensuadas con el señor Juan Ramón Gómez Díaz que “Yo quería ser simplemente el talento, el talento que se limita a presentar a un artista, hacer una entrevista, hacer un concurso y sin mayores compromisos”.

Por ende, entre sus exigencias siempre estuvo no tener nada que ver con la comercialización del show que conducía junto a Leonardo Villalobos, La Beba Rojas, Paloma Almonte y Carolina Morales.

En ese sentido dijo: “Yo mantengo hoy la misma decisión, no estoy en la disposición y no tengo la actitud de yo asumir un nuevo proyecto. Si cualquier empresa televisiva entiende que yo puedo hacer un trabajo y puedo colaborar con mi experiencia, conocimiento y vivencias a que un proyecto pueda desarrollarse, me contrate gustosamente estaría en la disposición de ponderar cualquier oferta”.

Bautista negó regresar a “Pégate y Gana con el Pachá”, con quien le une una gran amistad. “Yo ando buscando cosas más tranquilas”, afirmó en medio de risas.

De acuerdo con una nota de prensa, Domingo habló de que su espacio radial “Domingo Latino” que se transmite los domingos, la cual definió como la gran revista radial más completa de los fines de semana, dará la bienvenida en los siguientes días al periodista y exdirector de prensa del Grupo Telemicro, Ulises Jiménez.

El pasado sábado 18 de julio dejó de transmitirse “Sábado Extraordinario” por Telemicro, canal 5, y fue sustituido por una película.

No obstante, de manera oficial ni en ninguna de sus plataformas el Grupo Telemicro ha emitido una declaración al respecto.