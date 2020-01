$!Los Reyes Magos esperan por ti

Plaza España

Para terminar de despedir las fiestas de Fin de Año, si aún no has tenido la oportunidad de visitar la Plaza España, no puedes dejar de hacerlo. Hasta el martes 7 de enero estará abierta al público una pista de patinaje para toda la familia. Desde las 5:30 de la tarde y hasta las 10:00 p.m. los niños podrán disfrutar de patinar con toda la familia. La atracción es realizadas gracias a la Arcardia de Santo Domingo.

Las reglas para el uso de la pista son: Solo se puede acceder con los tickets obtenidos en la caseta próxima a la pista, no se permiten más de 20 personas dentro de la pista al mismo tiempo, menores de 6 años deben estar acompañados de un adulto, el tiempo dentro de la pista es de media hora y no se permiten personas con condiciones medicas en espalda, rodillas o cadera, ni el ingreso de embarazadas por su seguridad. Tampoco se puede comer, ingresar con juguetes, no se permiten hacer cadenas de más de tres personas en la pista. Disfruta el primer finde semana largo en Sto. Dgo.