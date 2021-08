$!Lucía Amelia Cabral: “Aventuras, tesoros, amigos, en los libros encuentras todo”

Lucía Amelia Cabral es un hada madrina particular. Habita en la ciudad. No congenia con desmanes. Es tierna, alegre y generosa. Le gusta cocinar y armar de metas los días. Ama la literatura y la lectura tanto como la familia.



¿Cuáles son los géneros que sobresalen en el conjunto de los libros que posees?

En casa no son los míos, son los nuestros. Muchos hacen honor a la extraordinaria industria editorial dominicana. Una muestra que va de libros de historia a títulos infantiles. De narrativa y poesía a arte libros. Y no sería sabroso olvidar mis libros de cocina.

Si una tormenta tomara por asalto tu biblioteca y solo pudieras rescatar cinco obras, ¿cuáles serían estas?

¡Cinco es tan poquito! Además, prefiero pensar que ninguna tormenta irrumpirá en mi casa. No congenio con desmanes. Pero en el deseo de contestar, improviso un mini inventario. Poemas de son y sol, Cantares y decires, antología de folklore infantil, y la edición plurivolumen Historia de la República Dominicana del AGN.

¿Qué libro de los que habitan en ella te hubiese gustado escribir?

Uf, pretenciosa yo, ¡más que varios! Incluido El libro de las preguntas de Neruda.

Borges expresó: “La lectura es una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. ¿Crees que esa felicidad se puede contagiar?

Si no es así, no nos lo creamos.

¿Qué libro amaneció contigo hoy?

White Wave, una historia china, y Biografía del silencio de Pablo d’Ors.

¿Si fueses un libro, como te llamarías?

Mañana, cada letra en color distinto.

¿Qué eslogan propondrías para una campaña nacional de lectura?

Aventuras, tesoros, amigos, en los libros encuentras todo.