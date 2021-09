$!Luinny Corporán llega acuerdo con MixX; retoma su horario

El comunicador y locutor Luinny Corporán informó que, tras varios días de catarsis, tomó la decisión de regresar a su casa, la estación radial MixX 104.5 FM, tras llegar a un acuerdo con los ejecutivos de la emisora de la que forma parte del 2014.

En un comunicado de prensa, el denominado “Rey de las Tardes” aseguró que la decisión fue sospesada tras varios días de ‘disturbios’, comentarios positivos y negativos, muchas ofertas en la mesa, al igual, que llamadas de colegas y mensajes de los seguidores preguntando qué pasaría con él en la radio.

“Les tengo la noticia. Luego de varias reuniones buscando una salida satisfactoria tanto para la empresa como para este servidor, hemos vuelto a nuestra casa que me ha visto crecer y en la cual muchos de ustedes me han escuchado por años”, dijo en un breve mensaje el locutor.

Selló su regreso a MixX con la famosa frase del que: “El buen hijo a su casa vuelve".

“Gracias a los ejecutivos por una vez más confiar en mí talento y cómo persona para seguir llevando lo mejor a miles de oyentes diariamente”, dijo Corporán.

En ese sentido, Luinny informó que, “es una noticia muy positiva” porque no estará solo en MixX 104.5 de 12:00 m. a 4:00 p.m. en su horario habitual, sino que también su nuevo show radial que integran: La Pitonisa, Yaritza Valdez, Fogón Tv y Mata Lluvia estará al aire a partir de este lunes 20 de septiembre de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Luinny Corporán es un famoso locutor dominicano, oriundo de La Romana, que se ha popularizado por su análisis en el mundo urbano. Posee cerca de dos millones de seguidores en sus plataformas digitales: YouTube e Instagram.