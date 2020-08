$!Luis Medrano deplora decisión de Abinader al destituir a Dagoberto Tejeda como asesor de carnaval

El empresario artístico Luis Medrano reaccionó este lunes sorprendido al enterarse de que el nombramiento como asesor en materia de carnaval del Ministerio de Cultura del sociólogo e investigador Dagoberto Tejeda Ortiz, había sido derogado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto Decreto 366-20.

Medrano, quien tiene una dilatada trayectoria en la industria del entretenimiento, dijo a Diario Libre a través de una carta que parecería que el presidente Abinader no leyó el decreto.

“Señor presidente Abinader, así no fue que hablamos. Como la figura más importante y de mayor poder de nuestra familia la República Dominicana usted tiene constitucionalmente todo el derecho a emitir decretos y destituciones”, refiere la comunicación.

Se lamentó que lo destituyera, junto a otras personas que desde este lunes han sido desvinculado de sus responsabilidades en el Ministerio de Cultura o sus dependencias.

“Me quedaré con la idea de que el decreto donde usted destituye al profesor, investigador, escritor, expositor y muy querido, respetado y valorado sociólogo Dagoberto Tejada Ortiz usted no lo leyó. Dagoberto está por encima de una posición gubernamental, de un decreto, de ser miembro de una comisión de cultura o carnavales”, reseñó Medrano.

Definió a Dagoberto Tejeda como un baluarte. “Un tesoro enciclopédico de muy alto valor como patrimonio y ejemplo de la defensa, enseñanza y protección de la identidad sociológica de la razón de ser como nación en nuestro país. Hay acciones que nunca deben tomarse, hay decretos que no se emiten al menos que no estén acompañado de otro superior, eso es lo que yo espero que suceda y es más que merecido porque en éste país el valor de Dagoberto Tejada Ortiz es inmensamente muy grande. Toda una vida aportando investigación y conocimientos, luchando por las manifestaciones culturales en todas sus raíces y auténticamente nuestras, su legado y aporte están por encima de la política partidista. Es tiempo de un más que merecido reconocimiento y trato especial y digno en vida. Me quedaré con la idea de que usted no leyó el decreto. Reaccione con urgencia”, puntualizó Luis Medrano.

Dagobero Tejeda fungía como asesor de la Comisión Nacional de Carnaval desde 2004. En el decreto, entre otros, también derogaron las designaciones de Niní Cáffaro, Brenda Sánchez, director y directora respectivamente del Teatro Nacional y del Gran Teatro Regional de Santiago. De igual modo se dio cuenta de la destitución de otros directores de entidades vinculadas al Ministerio de Cultura.