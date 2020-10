$!Luis R. Santos: “Cualquier crítica negativa hacia mi obra es irrelevante”

¿En esta etapa se le ha activado la imaginación para escribir alguna novela o cuento o se ha enfocado más en leer?

Durante la pandemia me propuse escribir una novela política que abarcara desde el año 2006 hasta la fecha. Los personajes centrales son el presidente Dani Nadime y la señora Flor Cerdeño de Hernández, figuras funestas que infligieron un terrible daño moral a nuestra sociedad y que, por lo tanto, deben ser puestos en evidencia. La novela, que mezcla ficción, realidad, reportajes, entrevistas, etc., se llama Sinfonía de las cacerolas en la peor .

¿Qué podemos obtener de positivo los escritores en este tiempo complejo y atípico?

Su escritura se inscribe esencialmente en el realismo. ¿Necesita las propias vivencias para escribir?

Dígame, ¿su escritura y sus resultados le han dado disfrute o padecimientos?

He disfrutado más durante el proceso creativo que luego de publicada la obra. ¿Padecimientos?, no creo, cualquier crítica negativa hacia mi obra es irrelevante. Soy escritor, sin importar lo que se pueda decir de lo que produzco.

¿Cuál de sus novelas le costó más escribir y por qué?

Es una novela inédita que se llama Ciudadano póstumo, y me ha sido difícil porque es un texto escrito con saña y con fines vengativos contra George W. Bush; la literatura es también una forma de pasar facturas, sobre todo al poder, y como he tenido que articular una historia que no se derrumbe a mitad de camino el proceso ha sido largo y complejo. Una buena novela se parece a una mujer que sabe besar: no puedes parar de besarla.