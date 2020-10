$!Luz García, feliz de su elección para “The Voice Dominicana”

Luz García está más que complacida por su elección como conductora del reality show internacional “The Voice Dominicana”, cuyos trabajos de producción ya se iniciaron de cara a su estreno en el primer trimestre del próximo año.

La conductora y productora de “Noche de Luz” habló para Diario Libre de lo que representa para su carrera profesional estar en un programa que se ha ganado la audiencia internacional. “Fui contactada para una entrevista. Realmente me emocioné cuando me comentaron que me querían como la presentadora oficial. Es una producción que conozco porque incluso estuve en el set en México en una ocasión cuando visité a mi amiga Jacqueline Bracamontes, quien es la presentadora de “La Voz” en México. Eso sucedió hace dos años y por mi mente jamás pasó que sería seleccionada para ese rol”.

Luz García reconoció que este tipo de propuestas hace falta en la televisión y que definitivamente le suma mucho a su carrera. “Debe seguir desarrollándose ese tipo de programas porque al final se beneficia el público al tratarse de un contenido de calidad que abre una estructura diferente para el talento dominicano”.

Está corriendo una convocatoria al casting y el próximo 15 de noviembre comenzarán las evaluaciones en Punta Cana, Puerto Plata, Baní, Santiago y Santo Domingo.

Hasta ahora han sido confirmados como coaches la popular artista Milly Quezada y el productor y cantante Juan Magán.

“The Voice Dominicana” es una producción de ProCapital films y RAM Group Global, junto a Hugo Devana y su productor asociado Omar Crespo, con un gran equipo de profesionales que se encuentran desde hace varios meses trabajando en todo el proceso de estructuración de este importante concurso de talentos vocales. Aunque aún no se ha definido si el programa será transmitido por Color Visión, como se ha rumorado, se sabe que se desarrollará desde un gran estudio que se está construyendo para esos fines, y tendrá una dimensión de 2,600 metros cuadrados.

“Es un estudio impresionante el que se está construyendo, pero estamos participando en la agenda propia de una producción como esta”.