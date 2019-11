Magali Febles demanda a La Tora por “robo agravado y usurpación de funciones”

La directora nacional de la franquicia Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, interpuso una demanda en contra de la presentadora Claudia Pérez, mejor conocida como “La Tora” por supuestamente incurrir en el delito de “robo agravado, daño de propiedad privada y usurpación de funciones”.

Magali Febles, apoderada de sus abogados Luis Batlle Armenteros y Ángel de la Rosa, se querelló luego de que allegados a la conductora del espacio “Al Día con Claudia Pérez”, en presencia de militares, tal y como circula en varios videos en las redes sociales, irrumpieran en el local donde se alojan las oficinas de la demandante, dañaran todo el lugar y cargaran con sus documentos y piezas de valor, bajo el alegado reclamo de que La Tora “compró el local”.

El jurista Luis Batlle Armenteros declaró durante la rueda de prensa realizada que ambas partes deberán comparecer el 5 de diciembre ante el abogado del Estado. Armenteros denunció que lo ocurrido este fin de semana fue un “un vil desalojo y un desalojo ilegal sin ninguna orden válida”, y se hicieron con “todos los bienes de Magali sin hasta momento tener paradero”.

De su lado, Febles manifestó casi entre lágrimas que “personas fuertes están detrás de La Tora”, puesto que su accionar no tiene “consecuencias legales”. “Nadie la castiga”, se cuestionaron los abogados.

De todo lo que le llevaron de su oficina aprovechando que estaba en Miami, afirma que se encontró con varios trofeos rodando por los pasillos y que no sabe dónde están sus pertenencias.

La experta en misses colgó un video el pasado viernes donde mostró el local completamente destruido. “Lo que más me duele es la burla y la difamación a la que he sido víctima. Con el proceder de esta mujer (La Tora) cualquiera puede pensar que vivimos en un sistema sin garantías. La gente dirá, si le pasó a Magali me puede pasar a mí”, argumentó.