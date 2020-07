Magali Febles: “Este gobierno que entrega en agosto nunca mostró interés en la moda”

La incertidumbre provocada en el mundo por el coronavirus también ha puesto en jaque a la organización del certamen de Miss Universo, así como a las diversas franquicias que operan en el mundo. En la República Dominicana aún no se piensa en su montaje hasta que se establezcan protocolos o se anuncie la disponibilidad de una vacuna.

Magali Febles, directora de Miss RD Universo se refirió al impacto de la pandemia en la industria cultural y en especial al concurso de belleza que organiza anualmente.

“Nadie le había prestado hasta ahora que tú me lo preguntas cuáles son los retos que estamos enfrentando en medio de toda esta pandemia. Miss República Dominicana (MissRDU) tiene una característica muy importante, porque es a través de este montaje que se promueve el país a nivel internacional ante novecientos millones de personas. Eso ayuda grandemente a la publicidad gratuita del país”, reflexionó Febles.

Durante dieciocho años Magali ha tenido en sus manos la franquicia. Ha tenido que lidiar con muchas situaciones adversas para poder mantener la agenda internacionalmente. “Pienso que hemos sido afectado porque además de la presencia de la representante del país en el Miss Universo, nosotros hacemos una labor de promoción de nuestro país a través de las diferentes plataformas. En este momento tenemos una incertidumbre muy grande porque no se sabe lo que va a suceder, pero si te puedo decir que no podemos celebrar un concurso de belleza porque no existen las condiciones ni de patrocinadores, ni la posibilidad de crear un ambiente de competencia entre las candidatas”, afirmó.

Sus esperanzas estaban centradas en la posibilidad de una baja en los contagios, pero ha sido todo lo contrario porque se han incrementado. Eso aleja más que se pueda montar este año alguna actividad con miras al concurso de belleza. “Eso nos ha creado mucha ansiedad. Las oficinas internacionales de Miss Universo están cerradas, pero ellos nos dieron una opción a los directores para escoger una candidata a través de un concurso hecho a través de streaming. Nosotros nos estamos planteando varias opciones para ver cuál es la que más se ajusta a la República Dominicana, pero como yo he sido víctima del COVID-19, he pensado que lo que más conviene es posponerlo hasta que tengamos más seguridad”, reveló la directora de la franquicia en el país, Magali Febles.

No todo está descartado

Febles expresó que pese a toda la situación que se ha originado por el coronavirus, aún no está descartado que la República Dominicana tenga una representación en el Miss Universo, gala que según lo que ha trascendido no se celebraría este año.

“Dos países se han adelantado a realizar sus concursos, uno en Europa y el otro es Panamá. Yo le comuniqué que eso era apresurado, lo que nos pone en una situación difícil porque nosotros no podemos hacer un casting en medio de una crisis. No es lo mismo hacer un casting virtual que en persona, por lo que vamos a esperar a ver pasa”.

Magli Febles expresó su apoyo al hoy electo presidente Luis Abinader porque entiende impulsará acciones positivas para la población y que dedicará atención a la industria cultural. “Este gobierno que entrega en agosto nunca mostró interés en la moda, la belleza. No entendieron la importancia que tiene nuestro sector. No somos una banalidad, sino un complemento a la sociedad. Somos tan importantes como los actores, los artistas y es una responsabilidad de nuestros gobiernos contribuir a mantenerla. Espero que eso cambie para beneficio del país”, recordó Febles.