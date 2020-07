$!Magaly Febles respalda candidatura de Luis Abinader

En la recta final de los comicios electorales presidenciales y congresuales, la Directora del Miss República Dominicana Universo, Magaly Febles, se unió al grupo de personas vinculadas al entretenimiento que oficializan su respaldo a la candidatura presidencial de Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A través de un comunicado Magaly Febles expresó que tomó la decisión de dar un paso en la política después de analizar varias propuestas presidenciales siendo la de Luis Abinader la más completa para sacar el país adelante.

“Por mi trabajo en Puerto Rico tuve la oportunidad de colaborar con varios gobernadores y políticos; sin embargo, nunca exploté esa parte, ni me animé de manera personal. Ahora es diferente, me duele ver lo que sufre este pueblo y lo difícil que es abrirse paso en el país”.

Febles, aseguró que los dominicanos viven para trabajar y lo poco que ganan no le alcanza ni siquiera para adquirir la canasta familiar.

“Este país es muy rico y próspero, pero muy mal distribuido los recursos que se generan. Me duele la injusticia y ver tanta gente y niños en la calle, sin educación, agua, con hambre y viviendo en la miseria extrema, las calles sin asfalto, gente ganando sueldos miserables y otros enriqueciéndose rápidamente”.

Puso como ejemplo, que personalmente ella ha sufrido las injusticias de un sistema con Luis Abinader como presidente está segura de que puedo mejorar. “He llorado lágrimas de sangre al sentirme impotente porque la justicia es solo para unos en este país. He visto como en una llamada te despojan de tus bienes y te dejan en la calle, he visto con mis propios ojos cómo la fuerza militar se presta a enviar militares a cometer fechorías y todo queda impune”.

Agregó que ha visto como una sentencia a su favor queda en las manos del Procurador General de la República y “este mira para el lado y permite la injusticia”.

Magaly dijo que otros de los episodios que ha sufrido en el país es cuando se encontraba enferma del Covid19 y tuvo que ir al médico a un estudio de los pulmones, fue discriminada porque el Estado se hizo cómplice de una calumnia sin investigar.“El mismo día que salud pública me busco y me llevó al hospital de Higüey reteniéndome en un vehículo, sin aire, agua y comida por más de ocho horas, me hicieron nuevamente la prueba y esta salió negativa, pero me dejaron obligada en el hospital. Cuando esa cama la pudieron utilizar con un paciente que la necesitara. Es en ese momento que pensé que si todas esas cosas que he vivido en mi país las viven los más necesitados que le espera a ellos, esos atropellos y abusos no deben quedar impune, es por eso que decidí como ciudadana con derecho democrático apoyar al señor Luis Abinader”

La directora del Certamen de belleza internacional explicó que estudió la procedencia de Abinader, al igual, que su familia, sus estudios en Economía, de postgrado en Gerencia de Proyectos, de Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard.

“Pienso que es lo mejor que puede sucederle a la República Dominicana en este momento tan crítico hace falta una persona con la capacidad de levantar la economía del país. Y por sus valores de sensibilizarse con el necesitado sin aprovecharse de su miseria. Sé que hará funcionar el sistema de salud, de educación y de justicia”.

Al final, Febles cerró con la cita: “El Progreso es imposible sin cambios y aquellos que no pueden cambiar de opinión no pueden cambiar nada”. George Bernard Shaw.