Manuel Matos Moquete: “Tenemos buena literatura y muy buenos escritores”

Durante una entrevista concedida a este diario, Matos Moquete, quien nos recibió en su biblioteca, comenta que este galardón fue totalmente inesperado. “Estaba conversando con un amigo y de repente se interrumpió la llamada, una voz femenina del otro lado del teléfono dijo que me llamaban de Fundación Corripio, me pasó a Manuel Corripio, quien de inmediato me dio la noticia de que un jurado me designó el premio”.

El país tiene mucha vitalidad, tenemos buena literatura y muy buenos escritores. Sin embargo, esto es relativo, el arte en general, aunque uno no quiera, es de minorías, es un grupo que se destaca siempre. Hay una especie de captación que se hace cuando uno empieza a decir que es escritor y se da cuenta que tiene mayores obras, prestigios y eso le sirve a uno de estímulo para querer acercarse a Pedro Mir, Juan Bosch... escritores de los grandes. Unos llegan, otros no llegan. Pero hay un crecimiento, y eso tiene que ver con un desarrollo cultural del país, a medida que el país se va desarrollando, sobretodo en el mundo de los conocimientos, de los libros, de la lectura, tenemos más escritores. Estamos competiendo con países que tiene un nivel superior y países que son parecidos a nosotros.

- ¿Cuáles considera que son los retos de la literatura ante las plataformas digitales?

En esta obra “Narratividad del Saber Humanístico”, que presentaré el 31 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abordo ese tema. Mi posición al respecto es que no hay conflicto alguno con la tecnología. La tecnología es un medio, un recurso como lo es el libro, la bicicleta, el horno de carbón... como son todos los utensilios que el ser humano ha construido, lo importante es el espíritu humano, el pensamiento, la capacidad humana y dentro de eso está la lengua, la capacidad lingüística de las personas, de hablar, leer, escribir adecuadamente, de analizar, de pensar, reflexionar... y eso se logra en los hogares y en las escuelas. Si ya usted tiene la tecnología no le hace nada, más bien le ayuda a desarrollarlo. Si no la tiene, con tecnología o sin tecnología no la va a desarrollar. Es decir, que para mí eso no es un conflicto, un conflicto es que no tenemos una buena educación, unas capacidades bien desarrolladas y eso es lo que hay que tratar de que funcione.

En cuanto a los nuevos talentos, señaló que hay muchos y buenos talentos. Dice estar maravillado con los jóvenes de ahora, sin embargo, explica que hay que propiciar condiciones, materiales educativos, como lo hacen los países desarrollados, “que desde muy temprano descubren en las escuelas los talentos y por la calificaciones y comportamientos son becados. Lo cuidan mucho. Aquí se pierden muchos talentos, están en todas partes: campos, universidades... pero las oportunidades no son iguales y mucha gente no tiene cómo desarrollarlas. Y para eso se necesita cuidarlo como una planta, como una flor”.

- ¿Entiende que ha cambiado el estilo narrativo en la nueva generación de escritores?

La literatura es cambiante siempre y viene con la época. El estilo narrativo de ahora es más libre, es muy híbrido, es aparentemente caótico. Nuestra cultura anterior, la del siglo 20, era muy lineal, muy uniforme, monolítica, ahora se tiene más libertad. La creatividad se ha potenciado muchísimo, a tal punto que es muy difícil que una persona que se educó en una escuela literaria hace más de 30 años atrás, pueda seguir a los jóvenes escritores de ahora. Son modelos totalmente diferentes.

- ¿Qué tan importante es leer?

Desde que el ser humano empieza a leer empieza a imaginar, a crear, a colocarse en el papel del personaje, se identifica con las situaciones, revive e incorpora al texto lo vivido... ahí solamente falta la vocación.

La lectura es una condición previa que ayuda no solamente a los escritores, sino a toda la población y, claro, es un punto de partida más importante con un único objetivo fundamental: la recreación del ser humano.

Entonces, cuando usted es buen lector, vamos a decir que usted vive muchos mundos paralelos y convergentes, y eso le va llenando de imaginación y le va ampliando su experiencia con cada lectura.

- ¿Ahora mismo, qué escribe Manuel Matos Moquete?

Escribo en cadena, paso de un género a otro y a veces sin saber lo que escribo, me digo ya eso se definirá. Ahora mismo me estoy organizando, ordenando mis apuntes, los borradores, para escribir una memoria de mi formación. Quiero contar cómo me formé, con que libros, autores, cursos, contenidos... todo eso en una prosa narrativa, fluida, suelta, que se pueda leer como un relato o una novela.

- ¿Qué recomendaría a los escritores jóvenes?

Los nuevos talentos tienen que tener vocación, escribir sin esperar que le digan que está bien, que escriban como creen que debe de escribir... pero tiene que dedicarse primero a leer, hay que apasionarse de toda la lectura, que desarrollen una cultura lectora, una cultura literaria y, sobretodo, ir desarrollando el criterio justo de orientación para tener la idea clara de lo que está bien y lo que está mal. Para lograr todo esto se necesita de muchas horas de trabajo, la gente piensa que se es escritor de vez en cuando, no, se he escritor siempre.

Para la entrega del galardón, que además incluye un premio metálico de dos millones de pesos, será realizado un acto de entrega el 26 de febrero a las siete de la noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito.