Marcos La Boa: “los pueblos deben preservar su esencia carnavalesca”

El rescate de la esencia del carnaval de La Vega, sus manifestaciones folklóricas y culturales, es la bandera que desde hace años ha levantado Marcos Antonio Durán Fernández (Marcos La Boa), quien tiene como frase fundamental: “Los pueblos que no reconocen ni respetan su historia, están condenados y castigados a repetirla”.

Es por eso que, a pesar de haber sido parte fundamental en el proceso de transformación del carnaval de La Vega, aportando su talento en la creación de nuevas expresiones, vio atrás y entendió que ese no era el camino que debía seguir la tradición de su pueblo.

“En ese momento quise mostrar mi creatividad, pero cuando la realidad me tocó la espalda, entendí que eso no era lo que debía hacer. Fui parte de ese movimiento de transformación del diablo cojuelo, agregando lo que llama multicefálico rostro duro, que consiste en rostros los hombros, en el pecho, en la espalda o en cualquier sitio. Esa es la marca que me patentizó en cuanto a ese concepto moderno de haber transformado el diablo cojuelo en calidad de exhibicionista”, comenta.