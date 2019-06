$!Margarita Cordero: “La historia dominicana tiene demasiados silencios”

Silencios que son como una ayuda para sublimar. Es no enfrentarte a la realidad desde un punto de vista crítico y decir esto fuimos . Es incorrecto decir hubiéramos podido ser porque es hacer una ficción. Pero yo creo que el no haber sido críticos frente a lo que aconteció sino simplemente apologistas, haber dado una visión totalmente heroica de lo que sucedió, impidió darle a ese movimiento una continuidad política que se expresara de una manera distinta a lo que sucedió después de la guerra del 65.

No, no... era “hombro con hombro con nuestros hombres”. Soy muy crítica con la historia dominicana; siento que la historia dominicana tiene demasiados silencios. La contemporánea posiblemente muchos más que el resto anterior de nuestra historia, que ya está normalizada. Pero la historia reciente está plagada de silencios, de... no voy a decir exactamente de mentiras.

Porque para mí el papel que juegan las mujeres en Abril ha sido siempre muy importante. No solamente cuando lo pensé como testimonio político y escribí “Mujeres de Abril” (Cipaf, 1985), sino también cuando me atreví a pensar en ficción.

Sí, porque hay que ver las cosas desde su realidad. Nosotros no éramos comunistas, éramos de izquierda: izquierda guevarista, izquierda fidelista... La Unión Soviética nos parecía horrible, vendrían después las divisiones ideológicas. Pero en ese momento no. La verdad es que éramos izquierdistas enamorados de la revolución cubana, enamorados de esa heroicidad mesiánica que nos convertía en salvadores de la patria, de la humanidad. No es que hubiera una conciencia de clase ni mucho menos, todos veníamos de una pequeña burguesía. Yo venía de una pequeña baja burguesía, si nos vamos a la categoría que definió Juan Bosch después. Yo no venía de un estrato más acomodado de la clase media y eso se reflejaba.

No, no. Mis amigas siguieron siendo mis amigas de antes, las otras seguían siendo compañeras del partido. Nunca, para nada. Porque es indudable que las que tenían posiciones más destacadas en la jerarquía del partido, era obvio, que se sentían superiores al resto. Ellas habían llegado adonde nosotras no podíamos llegar. O sea, había una suerte de mirada por arriba del hombro a todas las demás. Cuando yo escribí Mujeres de Abril muchas compañeras que estuvieron en comandos con esas dirigentes hablaban con mucha franqueza no exenta de dolor de cómo la diferencia no era sólo de jerarquía política sino de clase, que se expresaba en las relaciones cotidianas.

Literal. Yo no regresé a mi casa porque yo estaba en un comando con mi hermano Alfredo, pero la reacción de mi madre al encontrarnos fue darme una bofetada que literalmente me tumbó. ¡Pero yo estaba cumpliendo con la Historia!

Exacto, se retrajeron y por eso en Ciudad Nueva no se peleó excepto los días 15 y 16 de junio, que es cuando las tropas norteamericanas lanzan un ataque feroz contra la zona. No hubo combates significativos, había ataques esporádicos. Combates sólo hubo el 15 y 16 de junio porque la gran resistencia se dio en la zona norte y la dio el pueblo de manera desorganizada.

Abril fue una expresión de una voluntad en la que convergieron muchas otras voluntades. Es unificar alrededor de una consigna, no de un proyecto. De una consigna que era la vuelta a la constitucionalidad con Juan Bosch. Pero incluso en sus orígenes ese ni siquiera era el propósito: el propósito era salir del Triunvirato e instalar un gobierno provisional de carácter cívico militar y después ver qué pasaba. Los primeros días eso dividió a los militares y eso es lo que da también como resultado que muchos se vayan del lado de las fuerzas que pidieron la intervención porque no había unidad de criterio. La reivindicación de la vuelta de la constitucionalidad fue un mito y yo creo que eso, haberse unificado alrededor de una consigna y no de un proyecto, es uno de los déficits de ese movimiento histórico.

No, no se podía, no podíamos ver la vida como la vida se estaba presentando. Y en el plano político, como se estaba presentando la política. Yo creo que Abril es un momento de la historia moderna dominicana importante, muy importante. Lástima que desde mi punto de vista no tuvo una lectura correcta.

En ese momento ni siquiera en los Estados Unidos comenzaba a expresarse la segunda ola del feminismo. Fue tiempo después en el 68 más o menos cuando Betty Friedan publica la Mística de la feminidad y habla del “problema que no tiene nombre”. No podemos pedir que tuviera una mirada de mujer lo que estaba sucediendo o lo que sucedió en ese proceso. No es desde ese punto de vista que yo quiero reivindicar. Por el contrario, cuando yo escribí Mujeres de Abril –de una manera muy osada también, apropiándome del bagaje conceptual de Agnes Heller sobre la vida cotidiana– lo que traté fue precisamente eso, recuperar el valor de la vida cotidiana en los valores sociales. Las mujeres en Abril lo que hicimos fue cocinar, atender en las clínicas, limpiar los comandos... hacer los papeles que hacemos tradicionalmente las mujeres.



—¿Por qué eligió esa estructura, narrar en primera persona a tres voces?

Porque yo no soy novelista, no tengo la técnica.

—Funciona muy bien.

No sé si funciona, quisiera que funcionara, pero fue algo que fue surgiendo. En principio yo la pensé exclusivamente como la que narra la guerra en tiempo real. No las mujeres que se escriben sino la que narra la guerra en tiempo real. Pero de pronto me di cuenta que habían tantas vinculaciones entre eso que nosotras éramos, lo que fuimos y lo que habíamos sido antes, que sentí la necesidad de rescatarla, incorporar a la historia que se reflejó en la conducta de cada una de nosotras.

—¿Por ejemplo?

Por ejemplo... yo siempre tuve desde antes de la guerra algunos conflictos con sectores de la organización, porque mi visión de la vida era muy distinta. No sólo de por donde yo venía, sino porque mi imaginario evolucionó a un ritmo distinto de la gente que me rodeaba. No de la sociedad, sino de la gente que estaba más inmediatamente a mi alrededor. Aunque no es una novela autorreferencial, ahí yo mezclo demasiadas cosas, porque me he pasado 50 años hablando con compañeras sobre esto.

—Entiendo que un personaje puede ser muchos.

Sí, muchos; eso es. Por ejemplo es cierto que cuando entré a la universidad descubrí un mundo. La universidad de aquella época no es la universidad de hoy. A la carrera de periodismo entró gente que de pronto venía de una extracción social distinta a la mía, en términos superiores, con un bagaje intelectual muy superior al mío y que me abrió un mundo. De cierta forma yo era medio esquizofrénica, yo tenía dos vidas: la de mi militancia, de mi organismo y la de mis amigos. Y eso te repito puede crear ciertas fricciones. Yo era de las que me sentaba en una esquina a beber cerveza en la calle, y estoy hablando del 62 o 63... No era para nada decente, pero bueno... yo lo hacía porque sí, porque me daba la gana y creía que podía hacerlo.

Mi hermano tuvo mucho que ver con eso. Yo he contado esta historia antes y no me voy a cansar de contarla nunca. Soy la cuarta de cinco, Alfredo es el tercero, Alfredo me lleva 6 años. Y Alfredo quería un hermanito y nací yo.