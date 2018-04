María Castillo y Judith Rodríguez se juntan en “Buenas noches, mamá”

“A propósito de que nos juntemos, hay una transmisión y saber en el arte escénico en el que coincidimos. En el caso de Judith he trabajado con ella en otras oportunidades como lo he hecho con otros de los alumnos de la Escuela de Arte Dramático... Y eso naturalmente enriquece la tradición del arte escénico de un país”, reflexionó María Castillo.

“Es una obra norteamericana que relata lo que ocurre una noche de sábado en la casa de dos mujeres, madre e hija. Ambas tienen una relación muy particular rodeada de enfermedad y depresión, evidenciando la necesidad de la comunicación entre ellas”, comentó la experimentada actriz y directora María Castillo.

Un sueño

Judith Rodríguez definió como una gran experiencia volver a trabajar con María Castillo para el montaje de la obra de Marsha Norman.

“Esto es muy diferente a lo que he hecho en el teatro dominicano. Es una propuesta naturalista como refiere María Castillo. Una obra en donde los acontecimientos pasan como en la vida real, sin romper nunca la cuarta pared. El público entra a vivir lo que estamos haciendo... Ha sido una experiencia maravillosa para mí. Recuerdo que fue María Castillo quien me dio la primera oportunidad para trabajar en el teatro. Fue ella la que me dio mis tres primeros trabajos en el teatro. Ahora es la primera vez que nos juntamos tan íntimamente en un proceso. Para mí es un sueño hecho realidad”, puntualizó Judith Rodríguez.

Galardonada por su actuación en la película Carpinteros, de José María Cabral, Rodríguez recordó que el proceso de los ensayos comenzó el pasado año con la lectura de la obra.

Fue en agosto cuando se inició el proceso, de hecho, se inició tan pronto concluyó la presentación de Banco de parque, la anterior puesta en escena de María Castillo. “Teníamos otros compromisos en el cine y tan pronto concluyeron se inició todo”, explicó María Castillo.

La experimentada actriz y directora aspira a que el público de las provincias del país pueda disfrutar de la pieza teatral, sin embargo todo dependerá del soporte para ello.

“Todo productor quisiera presentar sus trabajos en el país completo. Naturalmente, hay obras que tienen una logística más compleja, pero ojalá podamos hacerlo en esta oportunidad”, dijo Castillo.