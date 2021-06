$!María Celeste revela detalles de la negociación para su regreso a la TV: “CNN me dijo pide por esa boca”

Tras anunciarse hace unos días, la incorporación de la veterana periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás a las filas de CNN en español, la comunicadora reveló al periódico “Los Angeles times”, detalles de su nuevo proyecto televisivo y cómo se dieron las negociaciones con la televisora.

Arrarás reseña que nunca tuvo dudas de que su involuntaria salida de “Al rojo vivo”, en Telemundo, el programa en el que laboró por casi 18 años, sería para mejor. Y el poder anunciar que se integra a las filas de CNN en español, la mantiene “levitando”.

“Esto ha sido una locura, pero una locura hermosa. Para mí es un regreso a mis orígenes, a lo que me hizo estudiar periodismo y a lo que me hace levantarme cada mañana”, dijo en una entrevista exclusiva con Los Ángeles Times en Español desde su casa en Coral Gables, Miami.

Acelerada, emocionada y muy feliz, María Celeste reveló que ya puede decir con todas las letras que siente “que todo pasa por bien, aunque lo que en un momento pueda parecer horrible”.

Sobre su nuevo programa

La periodista puertorriqueña reveló al medio que espera que su fanaticada la acompañe los domingos a las 8 de la noche en su nuevo programa “CNN Docufilms con María Celeste Arrarás”. “Así que ahora mi potencial audiencia crece a 50 millones de televidentes a través del mundo”, señaló la boricua de 60 años de edad en su cuenta de Twitter.

Además de este espacio, la oriunda de Mayagüez tiene otros proyectos que ya se están concretando, incluido otro “grande”, que según dice, se anunciará en mes y medio. Pero de eso, la periodista declinó especificar dar detalles. Por ahora es un secreto que prefiere guardarse hasta que se concrete.

Al hablar de las negociaciones Arraras aseguró que, “CNN me dijo tú pide por esa boca y me he quedado impresionada con los recursos que tienen. Hay corresponsales de CNN en sitios que uno ni se imagina que existen” , manifestó emocionada.

Las reuniones de trabajo que María Celeste viene teniendo con el equipo en CNN en español la han llevado nuevamente a sus comienzos en el periodismo. “Yo lo que soñaba era hacer ese tipo de reportajes de fondo, trabajos investigativos, de denuncia, que tuviesen peso”, recordó.

CNN en español bautizó su bloque de programación estelar para cerrar el fin de semana como “Domingo de gigantes”, en el que María Celeste es la única mujer en ese exclusivo grupo que también incluye al chileno Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, quien seguirá con el formato de conversaciones a personas famosas. También estará el argentino Andrés Oppenheimer, con“Oppenheimer Presenta”, Marcelo Longobardi con “En diálogo con Longobardi” y Rafael Rondón con “Mirador Mundial”.

“Los más jóvenes oyen mi nombre y piensan en ‘Primer Impacto’ o ‘Al rojo vivo’, pero el periodismo fuerte, las historias que hacen una diferencia, que denuncian, son parte de mi ADN profesional”, señaló con firmeza.

Tanto, que su trabajo más famoso, el libro “El secreto de Selena”, sobre los acontecimientos alrededor del asesinato de Selena Quintanilla, la llevó a profundizar y analizar, durante meses, cientos de documentos, reportes policiales, trascripciones de testigos y mucho más. “Fue mucho trabajo desmarañar aquello”, recordó.

Más tarde, el libro, que se convirtió en Best Seller, fue llevado a la pantalla con una exitosa serie de televisión que llegó a las cadenas comerciales y que hoy se puede ver a través de la plataforma de streaming Netflix.