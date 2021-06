$!María Cristina Camilo, “la gran soberana del pueblo” que sigue activa en los medios a los 102 años

En una encuesta realizada a través de las redes sociales de Diario Libre , un día antes de la ceremonia número 36 de los galardones más importantes del arte nacional, el nombre de la veterana actriz sobresalió ante las pregunta de quién creían merecedor de el Gran Soberano. El máximo galardón no llegó, pero la veterana actriz reafirmó el cariño y el respeto que le tiene el público a su carrera.

Su padre se llamaba, Basilio Camilo Pantaleón. Ella cuenta que la crió una tía que llevaba el mismo nombre de su papá, Basilia Camilo Pantaleón y su tía, junto a esposo Bartolo Amarante, con 20 años de casados, no tuvieron hijos y le dieron mucho amor.

Aunque no conoció a su madre, porque murió cuando era muy pequeña, su lado materno se desarrolló, no solo por el amor a su hijo, Danilo González, fruto del matrimonio con el señor José Francisco González Disla. Nietos y bisnietos son sus mayores tesoros, como lo dijo durante su discurso en el reconocimiento otorgado en los Soberano y por la cantidad de profesionales que hoy la consideran su madre en los medios, de quien aprendieron y siguen aprendiendo.

Su incursión en la radio

Ha contado en varias entrevistas, que, el día que la recibió, Petán Trujillo le preguntó, extrañado: “¿Muchacha, qué tú haces aquí?”, y ella le respondió contándole su aspiración de trabajar como locutora. Entonces él le inquirió si ella era locutora. María Cristina le dijo que no, pero le precisó que tenía condiciones para trabajar en la radio y le solicitó una audición.

Debutó como presentadora en el primer programa, difundido por la recién inaugurada empresa el primero de agosto de 1952, La Voz Dominicana, canal cuatro. Su primera tarea ante las cámaras fue presentar el programa “Romance Campesino”, en vivo y directo. Tras su debut, María Cristina siguió con otras tareas, incluyendo la lectura de comerciales, con su voz en off.

“De regreso a la casa donde estaba viviendo, ni siquiera llegué a quitarme la ropa cuando me dijeron que Petán Trujillo me había mandado a buscar en un jeep de la empresa para que fuera nuevamente a la emisora”, contó en una ocasión.

Pese a no obtener el Gran Soberano, como lo pedía el público, María Cristina, honrada y humilde, le dedicó unas emotivas palabras al pueblo dominicano.

“Me siento honrada. Es tan grande su valor, he sido reconocida en cantidad, pero este especial, porque viene lleno de amor, del cariño de un pueblo que tanto me ha dado. He podido tener una trayectoria (en base a) bondad, honestidad, sinceridad, siempre teniendo presente el amor de Jesús”, declaró Camilo al salir con su estatuilla al área de prensa.

“Gracias a Dios, al día de hoy puedo decir que lo único que he hecho es dar todo lo que he podido por mi carrera. Que Dios bendiga mi pueblo que con tanto amor me ha respaldado y que Dios siga bendiciendo a Acroarte, Cervecería y a todas las personas que pusieron su granito de arena para que yo está noche recibiera este gran galardón”, dijo la pionera de la locución emocionada.