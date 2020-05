$!Mariasela Álvarez recuerda una 'prueba de fuego' durante el certamen Miss Mundo 1982

View this post on Instagram

Mi prueba de fuego en el 82... Posar en traje de baño frente al mundo (literalmente!). Ya hacerlo aquí en el Miss RD para Miss Mundo había sido difícil. Era la parte que me hacía sentir como vaca en feria ganadera, honestamente. Y sigo pensando que deberían quitarla de los concursos, sobre todo hoy día. Pero era tan rápido que estaba dispuesta a pasarlo con tal de poder viajar a Londres gratis y conocer más mundo, porque eso era todo lo que yo esperaba de mi participación en Miss Mundo. Y cuando llegó el momento de hacerlo en el Royal Albert Hall, me sentí como en esas pesadillas en que sales desnuda a la calle. Me tranquilizaba que era un bañador enterizo, y había poca voluptuosidad que mostrar . Así éramos las mujeres en esa época, buenas “nadadoras” (por eso de “nada por aquí y nada...”, bueno, algo sí había detrás ), y que bonito es verlo hoy, no? Hasta los tacones eran bajitos! Esta foto salió en Revista Hola!, y a pesar de saber lo que en ese momento sentía, siempre me gustó por lo elegante que se ve. Gracias a la gente de Miss World @millsaldorino, por hacérmela llegar en estos días! #TBT #missmundo1982 @missworld1982 #cuandotodoestabaensusitio