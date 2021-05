$!Mariasela Álvarez se defiende de ataques por publicidad que recibe del Gobierno

La destacada comunicadora Mariasela Álvarez acudió a sus redes sociales para responder ante una supuesta campaña sucia en su contra, que se extendió en Twitter, siendo acusada de "bocina".

Esto por un anuncio por parte del Gobierno para el programa "Esta noche Mariasela", que se transmite de lunes a viernes por Color Visión, canal 9.

"A los que tratan de confundir con la campañita sucia hecha hoy con la reciente colocación comercial de la Presidencia en mi programa llamándonos "bocina", comenzó escribiendo la también productora.

"Sí, la cuenta de Presidencia también se anuncia en programas con audiencia -primera diferencia con las "bocinas", no es un favor-, igual que lo hizo el gobierno pasado, incluso con mayor cantidad. ¿Eso impidió que criticara lo que estaba mal? No, y así seguirá siendo", indicó.

Marisela señaló que no es un favor la colocación de la publicidad a su programa, que se mantiene entre los primeros lugares de audiencia, además, señaló que en vez de estar abultado, la referida publicidad está rebajada a un 45%.

"Por último, si hubieran puesto el precio comercial de cuña, se vería que no está abultado sino rebajado en un 45 %, pero eso no convenía porque es OTRA diferencia significativa con las "bocinas". Esta gente quiere hacer creer que todos son iguales a ellos, ¡pues no!", finalizó la comunicadora.

Su programa se ha hecho eco de denuncias de distintas índoles y los presentadores, incluyendo a Mariasela, Diana Lora y Faride Raful han asumido posturas tanto en el pasado gobierno de Danilo Medina como en el actual de Luis Abinader.

Su espacio televisivo está nominado en el renglón "Programa diario de entretenimiento" del año 2019 y 2020 en Premios Soberano 2021.