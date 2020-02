Mariasela, Luz García y Carlos Espinal valoran jornada del “Trabucazo 2020”

“Era todo lo que yo esperaba. Todos hemos sido testigos de cómo este movimiento espontáneo, cívico, pacífico ha ido creciendo, porque ya era hora de que los jóvenes hablaran. Los jóvenes son los que han tomado la batuta en esta crisis particular y ellos son los que deben ser protagonistas”, expresó a Diario Libre la conductora del espacio “Esta noche Mariasela”, quien estuvo junto a otros comunicadores en la Plaza de la Bandera.

En ese tenor se expresó Luz García, quien afirmó estar orgullosa de ser dominicana. Y sostuvo que el Día de la Independencia fue un gran momento para realizar la concentración de la que formó parte. “Esta manifestación pacífica es una muestra de que el pueblo tiene voz y que podemos reclamar nuestros derechos como lo hemos hecho hasta ahora, en paz”, indicó la productora y conductora de “Noche de Luz”.

García consideró que lo presenciado ante sus ojos lo puede comparar, basado en lo que ha leído, con la juventud de los años 70. “Históricamente puedo homologar esta época con la juventud de los 70. Creo que todavía una manifestación como esta no se había dado nunca, y que la clase artística se integre, como ciudadanos y de corazón, tampoco se había visto”, afirmó.

Mientras que el teatrista Carlos Espinal, durante su presencia en la Plaza de la Bandera enfatizó que es un deber de todo dominicano manifestarse cuando las cosas no andan bien. “Los políticos y las personas que están en el Estado son nuestros empleados y si no funcionan no deben estar”, declaró.

Este 27 de febrero, Espinal instó a reflexionar sobre la importancia de la democracia y los derechos civiles.