$!Mariasela,ocho años haciendo lo que lo que mejor sabe hacer, TV

Cuando se anunció el regreso de Mariasela Álvarez a la televisión dominicana las expectativas eran elevadas. En su primera etapa “Esta noche Mariasela”, fue un espacio que marcó tendencia convirtiéndose en un toque de queda los fines de semana. El giro de producir televisión diaria añadía dificultad a su retorno a la pantalla chica, sin embargo, entró con valor a la batalla.

Hoy, ocho años después, puede volver sobre sus pasos y reflexionar acerca de sus logros. “No fue nada fácil porque teníamos mucho en contra, empezando por el horario de las 10:30 p.m. Pero, teníamos el amor, la pasión y el respeto con que siempre hemos visto esta maravillosa profesión, que más que eso, es un compromiso sagrado, un privilegio, y un regalo de Dios en nuestras vidas”, recuerda Mariasela.

“Esta Noche Mariasela”, ofrece música, humor y entretenimiento, pero también es un espacio que ha asumido una postura muy crítica frente a las problemáticas económicas y sociales de la nación, evolución que viene con el crecimiento personal de Mariasela.

“Cuando se llega a una edad madura, te das cuenta que en tu carrera ya hay más ayeres que mañanas, y necesitas saber que has dejado una huella positiva y profunda para las nuevas generaciones. Desde que pensé en el proyecto lo concebí no solo como un programa de entretenimiento, sino como un canal para la Sociedad Civil que en los años que estuve fuera, había empezado a adquirir cuerpo y logrado conquistas importantes como el 4% para la educación. Para eso creé La Mesa que se hace cada martes, y decidí que tocaríamos temas de actualidad cuando lo ameritara la misma, así nació el segmento En la Diana. Es que no concebimos entretener manteniéndonos al margen de las políticas y acciones que perjudican nuestra democracia y afectan los derechos de la gente”, afirma.

Asumir una actitud crítica tiene sus consecuencias, las cuales enfrenta con orgullo. “Cuando se hace un espacio diario como el nuestro, donde hay voces valientes e independientes, siempre se pisarán callos, y habrá quien ataque, pero también quien se sienta representado. Somos muy cuidadosas a la hora de externar opiniones y denunciar cosas, pero cuando nos hemos equivocado, hemos pedido disculpas. Gracias a Dios no nos ha pasado mucho”, nos cuenta.