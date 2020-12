Mariela Encarnación: “He sido transparente, coherente con lo dicho y hecho”

Mariela Encarnación está celebrando sus diez años de labor ininterrumpida en la cadena de televisión estadounidense CCN en Español.

La presentadora y periodista emigró a Estados Unidos en un momento estelar de su carrera para apostar a sus sueños.

“Cuando me marché fue una decisión difícil de tomar, sobre todo porque me encontraba en un momento en el cual no tenía que emigrar de la República Dominicana. Tuve muchas oportunidades en mi país, dejando una excelente relación con el público y los ejecutivos de las empresas para las que laboré. Para mi familia fue una idea loca porque estaría sola en Miami y que necesitaría el cariño y calor de mi familia, y así fue, sin embargo hoy te puedo decir que no me arrepiento de la decisión que tomé”, comentó la presentadora de CNN en Español.

No ha sido fácil mantenerse en un territorio tan competitivo y teniendo lejos a su familia.

Rememoró que aún en la distancia sus padres estuvieron apoyándola. “Ha sido una jornada de mucha experiencia, de no arrepentirme porque ha sido un gran aprendizaje”, comentó Encarnación.

La celebración de sus diez años en la televisora tienen un signifcado muy especial porque le ha permitido crecer en lo personal y profesional.

“Lo que yo viví en el año 2013 cuando rompí fuente del embarazo de mi hija Ella Marie Russo, en pleno programa en vivo. Esa fue una gran sorpresa porque no estaba previsto su nacimiento. Esas son de los momentos que he vivido allí. Recibí todo el apoyo de mi equipo de CNN. Ella y mi hijo han crecido yo estando en esa cadena, pero también viendo que uno puede aspirar a un futor mejor y lograrlo. Me da mucha alegría que CNN me permita crecer en diferentes proyectos”.