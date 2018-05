Mario Bellatin: “No confío en lo digital”

Aborda su litis judicial con la editora Tusquest en 2015. “Era acusado por ser escritor. Fui al juicio y obtuve hasta un artículo de New Yorker, que no habían publicado nunca una línea sobre mi oficio”. Una historia que asegura no tuvo un final feliz.

“A partir de esa aparición en esa publicación me buscó Andrew Wylie, que es el agente literario más importante del mundo, y me dijo que él me iba a representar para que ya no me robaran más y bueno se llevó 40 mil dólares y tiene mis libros secuestrados. Este triunfo pírrico me dio notoriedad”, se queja.

Las referencias de su caso dan paso a un juicio duro al mundo editorial.

“Fue una historia larga y penosa que tiene que ver con los grupos editoriales monopólicos, españoles, aunque no importa si son alemanes. Estas grandes empresas creadas por Random House, que es Penguin y Planeta, que cada una tiene sesenta sellos que los compran para después estandarizarlos. Y si ya el monopolio es algo malo, no sé, para los teléfonos y para los autos, imagínate para la cultura. Me parece que ese es uno de los grandes daños que ocurren actualmente en la parte cultural. Frente a la literatura que no se renueva, trata de seguir sosteniendo un modelo que pertenece al siglo XIX”.

Pero también ríe al conversar sobre la escuela de escritores que fundó, llamada Escuela Dinámica de Escritores, y que no enseñaba a escribir. “Era una dinámica constante para que tuvieran una mayor cantidad posible de experiencias y no sé en qué punto pudiera detonar algo en cada uno que pudiera hacerlo, encontrar su propio camino”. Y de su oficio como escritor. “No sé qué sucederá en (República) Dominicana, pero en Perú – país originario de sus padres y donde vivió desde los cuatro años hasta su adultez- era ser como drogadicto o loco o mendingo ser escritor, era lo mismo”.

“Mi madre una vez me lo dijo. Tenía un primo muy drogadicto, que vivió toda su vida... No sé si estará vivo, ojalá que sí, que pasó toda su vida en instituciones que trabajaban con la drogadicción, y mi madre me dijo que ella hubiese preferido a ese primo, que él estaba enfermo y yo lo hacía adrede”. Ríe con una sonrisa amplia. Los demás ríen también.

Avisan que queda poco tiempo para el conversatorio. Le preguntan sobre su visita al país. “En realidad quería venir a Haití (risas), pero bueno dio el caso que vine a Santo Domingo y estoy muy contento. De verdad que no quiero salir de mi casa mucho”, se confiesa y momentos después comenta sobre su tres años en Cuba estudiando cine.

“Hacer cine en Cuba para mí fue un pretexto para escribir”.

Al finalizar, varios se acercan a tomarse fotos con Bellatin. Nadie tiene un libro para firmar, aunque sus obras –que sobrepasan las 40 publicaciones, sin contar con los 20 libros en pequeño formato de su detenido proyecto “Los cien mil libros de Mario Bellatin” y que presentó en 2012 en la exposición de arte Documenta (Alemania)- pueden comprarse en Amazon o en las webs de varias librerías.

Antes de irse, apurado por uno de los organizadores de la recién finalizada Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, responde algunas preguntas dentro del agitado ambiente del bar.