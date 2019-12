$!Marko te espera en vivo en Hard Rock Café

“Yo nunca hago o digo como hombre lo que creo que las mujeres piensan o hacen. Digo lo que me cuentan las mujeres sobre su vida y cuando veo que le ha pasado a muchas, las suelto en un vídeo. Siempre pregunto y me mantengo muy pendiente”.

“Estoy muy feliz de tener la aceptación del público dominicano, del cual soy tan fan porque son los primeros creadores de contenido. Siempre he sido fan de sus locuras, de películas como “Perico Ripiao” y cosas locas que hacen. En verdad yo antes de las redes yo trabajé mucho en el teatro, es donde realmente me desenvuelvo. Es un show de más de dos horas en donde hablamos de las diferencias que existen entre la mujer y el hombre en todos los sentidos y en son de comedia. Obviamente es muy distinto a lo que hago en redes, pero yo considero que es mil veces mejor”, nos adelanta el humorista.

Lo políticamente correcto

“Yo tuve que aprender a manejarme y diferenciar lo que puede ser ofensivo, lo que puede llegar a herir a un sector de la sociedad y lo evito. Obviamente ya las redes tampoco te permiten montar un contenido que puede resultar ofensivo. Hay que pensarlo con cuidado. Hacer reír ahora es bastante complicado. La gente está muy susceptible, pero lo hacemos. Tenemos el mejor trabajo que es alegrar el corazón de las personas y tenemos un compromiso de alegrarlos todos los días y no podemos parar, para enfocarnos en las cosas negativas”.

Violencia de género

“Pienso que con el empoderamiento de la mujer la violencia de género se va a ir terminando. Pienso que esas cifras alarmantes van a ir disminuyendo. Estamos en un mundo en el que las mujeres mandan, así la gente no lo quiera ver, las mujeres crecen más que el hombre. Este es un mundo de mujeres. Yo creo que las mujeres ven la vida con un color mucho más bonito del hombre y por eso se merecen un espacio. Tenemos que esforzarnos en el hogar a enseñarle a nuestros hijos que a las mujeres no se les maltrata y que son una pieza fundamental de la sociedad y que hay que darles un trato de princesas”.

Errores

Durante su carrera dice que se ha equivocado muchas veces. Afirma que las redes sociales son un negocio complicado y que ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. “Me equivocado muchísimas veces. Me burlé de cosas que nunca me debí burlar, pero pienso que eso es parte del crecimiento, he aprendido y he rectificado. Fueron cosas que en algún momento hicieron sentir mal a algunos sectores de la sociedad, pero yo creo que aprendí”.

Metas

“Quiero ser el comediante latino número uno del mundo. Sé que puede parecer un poco arrogante, pero la verdad es que quiero alegrar al mundo. Mi sueño siempre fue alegrar a todas las personas que me rodeaban, yo iba al colegio para hacer reír a mis compañeros, lo mismo en la universidad. Lo que me llena el corazón es hacer reír en masas y eso me ha generado una obsesión increíble por querer hacer reír. Quiero sacar una sonrisa todos los días de mi vida mientras respire”.