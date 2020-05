$!Martha Rivera-Garrido impartirá Master Class con auspicio de la Fundación René del Risco Bermúdez

Con los auspicios de La Fundación René del Risco Bermúdez, la escritora Martha Rivera-Garrido impartirá el Master Class “Leer para escribir”, en base a sus experiencias, durante dos sesiones que se realizarán los días 14 y 15 de mayo, de 6:00 a 8:00 p.m., a través de la plataforma digital Zoom.

Las personas interesadas en participar en estas sesiones deben inscribirse a través del correo electrónico fundacionrenedelriscobermudez@gmail.com y en el número telefónico 809- 851-2262.

El acceso al Master Class es gratuito y está dirigido especialmente a personas interesadas en la lectura y la escritura literarias. El cupo es de 30 participantes.

En estos tiempos marcados por la pandemia causada por el coronavirus, la Fundación René del Risco Bermúdez continúa trabajando con el objetivo de promover la cultura y la literatura dominicana.

Sobre Rivera-Garrido

Rivera-Garrido es poeta y narradora. Ha tenido una larga carrera como conferencista y profesora invitada, llevando su literatura y la de sus coetáneos a diversas instituciones y academias alrededor del mundo, tales como las universidades de Harvard, Brown, Rhode Island, City University of New York (York y Hunter College), Northeastern, Lehman College y otras de E.U.A; Universidad de Chile, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de los Andes en Venezuela, Unión de Escritores Chilenos, Casa de América en España, Rockefeller Center for the Arts en Cambridge, entre otros escenarios.

Parte de su obra ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, francés, hindi , bengalí y alemán.

En el 1996, Rivera-Garrido, quien es autora de varios poemarios, ganó el Premio Internacional de Novela Casa de Teatro, con su opera prima "He olvidado tu nombre", la cual luego sería traducida al inglés por la profesora de la Universidad de Harvard, Mary Berg, y publicada en esta lengua por la editorial White Pine Press, con el título de "I´veForgottenyourName", en el año 2004.

En el 1998 escribió, dirigió y narró el documental “Artistas en Abril”, que recoge la participación de los artistas en la Revolución de Abril de 1965, producido por el Consejo Presidencial de Cultura.

En el año 2013, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana dedicó un día de la Feria Internacional del Libro, actividad más importante de la República Dominicana, a Martha Rivera-Garrido honrándola con una calle con su nombre en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo.