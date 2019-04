$!Mary Frances Attías busca despertar emociones con sus fotos

Mary Frances Attías estrena en su primera individual fotográfica con una selección de imágenes tomadas por ella, en un apasionante viaje a las lejanas y exóticas tierras de Australia y Nueva Zelanda. Un recorrido de momentos mágicos que la artista ha querido inmortalizar con su cámara por su riqueza natural. La exposición, “Windows to Down Under” estará abierta hasta el 31 de abril en el Museo de las Casas Reales.

Es tu primera individual, ¿cómo surge y por qué decides lanzarte justo con esta muestra?

En esta, mi primera individual, decido lanzarme con paisajes de uno de mis últimos viajes por dos razones básicas: una práctica y otra conceptual. La primera, es el tiempo de preparación que estos eventos requieren. Dos de estas fotos fueron seleccionadas para mi primera exposición colectiva a fines del año pasado y por eso tenía el material ya bastante organizado, por lo que se me hacía más fácil desarrollarlo en menos tiempo. La otra razón, es que siempre me ha maravillado la naturaleza y me siento muy conectada al creador a través de ella. Deseo compartir ese sentimiento y tratar de transmitir esa admiración que siento con la esperanza de ayudar a crear mayor conciencia ecológica. Estas imágenes son una pequeña muestra de lo que nos perderíamos si no aprendemos a cuidar las riquezas naturales que poseemos y a vivir en armonía con nuestro entorno.

¿Cuál es la historia y el hilo conductor de esta exposición?

“Windows to Down Under” es la primera entrega de una serie basada en mis experiencias de viajes. Observar, conocer distintas culturas, y aprender de ellas, son tres actividades que me apasionan desde muy temprana edad y que han encontrado en la fotografía un medio de expresión ideal para llevar estos momentos mágicos a otras personas. En esta muestra he querido compartir algunas imágenes de dos grandes naciones del Pacífico: Australia y Nueva Zelanda. Sus ciudades me impresionaron por su excepcional riqueza geográfica y su apego a tradiciones y creencias que conviven de forma respetuosa dentro de su gran diversidad cultural.

¿Cómo te inicias en el mundo del arte y la fotografía?

Desde niña sentí una gran atracción por el arte y llegué a estudiar pintura, ballet y piano durante varios años. A medida que pasó el tiempo y que mis obligaciones fueron creciendo, tuve que priorizar mis actividades y acabé abandonando el piano y el ballet. Durante este tiempo me mantuve conectada al mundo del arte a través de estudios diversos y visitas a exposiciones y museos. Siempre me ha gustado estudiar y a medida que iba asumiendo nuevos retos en mi formación profesional, lo hacía también en actividades creativas como la fotografía, la escritura, la literatura y el cine. Esta formación dual, por así decirlo, me ha permitido conjugar mi pasión por las artes con mi trabajo cotidiano en la empresa familiar.

¿Que tipo de fotografías realizas y cuál es tu género favorito?

Realizo todo tipo de fotografías, pues me gusta documentar lo que vivo y así tener una memoria testimonial que pueda quedar para el futuro. Desde el punto de vista artístico, me atrae mucho la naturaleza, los paisajes, con su flora y fauna. También soy aficionada a la arquitectura por lo que hago mucha fotografía urbana o de calle, que incluye tanto a personas como edificaciones. Me fascina además el retrato, así como documentar escenas de la vida cotidiana y del mundo de la gastronomía.

¿Prefieres las fotos sin editar o usas la tecnología digital para mejorar tus fotos?

Las fotos deben ser bien tomadas desde el principio, pero no hay que temerle al uso de la tecnología para mejorar las imágenes o crear algo artístico con ellas en post producción. Las cámaras fotográficas han ido evolucionando para facilitar el trabajo del fotógrafo, pero su uso depende de la creatividad y destreza de la persona que las utiliza. En mi opinión, podemos usar todas las herramientas disponibles para expresar lo que deseamos transmitir pues a veces con los dispositivos más sencillos se logran los mejores trabajos. El talento siempre será la cualidad imprescindible para lograr una obra que merezca ser recordada.

¿Qué deseas expresar en tus trabajos fotográficos?

Con mis trabajos quiero provocar emociones. Deseo expresar la belleza y la complejidad del mundo en que vivimos y lograr algún tipo de reacción en los espectadores. Intento transmitir un mensaje, una visión del mundo que nos invite nuevamente a sentir y reflexionar. Mi meta es expresar mi sensibilidad a través de las fotos que hago y que éstas no dejen indiferente al observador.



¿Qué crees que ha de contener una buena fotografía?

Para mí, una buena fotografía no es sólo aquella dónde se emplea una buena técnica o se tiene una buena conceptualización. Además de cuidar la estética, la buena fotografía debe ser producto de la pasión, la visión creativa y tener la impronta particular del artista. Esto es lo que la hará única y diferente. La fotografía es un testimonio gráfico de un momento en la historia. Un momento que es irrepetible y que no volverá. Una buena imagen además de provocar sentimientos, contar una historia o transmitir una idea debe ser un elemento que nos ayude a cuestionar las realidades existentes y ampliar nuestra mirada envolviéndonos en el mundo propuesto por el artista.

¿La creatividad es un don o hay estrategias para adquirirla?

Creo que todos nacemos con capacidad creativa y que algunos las desarrollamos más que otros por las circunstancias de la vida. Ciertamente existen actividades diseñadas para despertar nuestra creatividad innata, algunas de las cuales nos ayudan a inspirarnos y a conectarnos con ese ser único y original que todos llevamos dentro.

Hay muchas fotografías tuyas que son sólo paisajes, no hay presencia humana. ¿Te gusta retratar, digamos, la ausencia, la huella de las personas?

Efectivamente, desde mis inicios en la fotografía he retratado paisajes, tanto naturales como urbanos, pero considero que el hombre está implícitamente en todos ellos, ya sea por sus intervenciones o por el significado que ciertas culturas le han dado a estos espacios. En esta primera serie que muestra una pequeña parte de la naturaleza exuberante de Australia y Nueva Zelanda, invito al espectador a cuestionarse sobre su origen y el del universo, y pretendo inspirarlo a admirar el inigualable valor que estos paisajes naturales aportan al mundo. Les invito a experimentar la belleza de lo creado, ese asombro contenido ante paisajes abruptos o paradisíacos, dónde hay escasa intervención humana.

¿En cuáles proyectos has participado y qué planes tienes para el futuro cercano?

Tuve la oportunidad de participar en la Colectiva Confluencias en la Galería de Bellas Artes, invitada por Carlos Acero Ruiz a finales del año 2018 dentro del festival PHOTOIMAGEN, en su octava edición. Este año 2019, hasta el 31 de abril estaré en el Museo de las Casas Reales con mi primera exposición individual. Tengo además otros proyectos en los que estoy trabajando para finales del año y que anunciaré en su debido momento.