Massiel Taveras no fue seleccionada en casting de Selena, confirman a DL

La comunicadora y ex Miss República Dominicana 2007 Massiel Taveras no quedó como finalista en el casting que se realiza para encarnar a Selena Quintanilla en un serie de Netflix, tal y como habían informado previamente las periodistas Zoila de León y Kenny Valdez, quienes se comunicaron con un representante de la agencia que pidió la reserva de su nombre.

Lo propio hizo Diario Libre. Este medio se comunicó este lunes con la agencia Carla Hool Casting, de la directora latina Carla Hool con domicilio en Los Ángeles, California, que lleva la búsqueda de la actriz que personificará a la “Reina del Tex Mex” desde antes de convertirse en estrella.

En una llamada telefónica hacia Los Ángeles y ante la pregunta de reporteros de DL de si han sido preseleccionadas 17 actrices, como anunció previamente la propia Massiel Taveras en una nota de prensa de que ella entró a la final, para junto a otras 16 aspirantes competir con el codiciado papel, una representante de la empresa nos respondió categóricamente que no y que la también actriz no pasó ninguna prueba.

“Nadie ha sido preseleccionada. Nadie. Seguimos en casting. No podemos dar más información en este momento, pero la muchacha del cual me están preguntando no ha quedado, el personaje. -¿Se refiere a Massiel Taveras?- Sí. No ha quedado, no ha quedado, ni ha hecho callback, no ha hecho casting físicamente acá. Todavía estamos en el proceso de hacer casting para el personaje. Lo que se ha dicho es falso. ¿OK? Es todo lo que podemos decir en este momento”.

Esta fue la respuesta íntegra que recibimos, esta vez, de una mujer que labora en la agencia Carla Hool.

Dos horas antes DL se comunicó también con la empresa y adelantaron que se hizo un callback, pero no determinaron si hubo elección.

Además, informaron que la serie se grabaría a finales del año.

Un callback es cuando, tras hacer un casting para un determinado proyecto, los productores llaman al actor o actriz para que vuelva a audicionar.

De forma concreta confirmaron a Diario Libre que Massiel Taveras no hizo callback, es decir, que no la volvieron a llamar luego de enviar un video de su imitación de Selena.