$!Mateo Morrison: “Me impresiona el vigor y la diversidad de los jóvenes poetas dominicanos”

Ya trabaja en la organización de la IX Semana de la Poesía. En medio de la pandemia, ¿cómo ha logrado sumar voluntades para hacerla posible?

¿Qué trae de nuevo el evento que ha logrado consolidar?

¿Por qué es conveniente resaltar este año a los poetas de posguerra?

¿Habrá también una representación de poetas extranjeros y algunos homenajes?

¿Cuáles son sus recuerdos más caros de la convivencia literaria que tuvo con tantos poetas idos?

Al parecer, mantiene intocados su pasión y su compromiso con la poesía. ¿Qué alimenta esa llama?

¿Se siente satisfecho por lo que ha cosechado como poeta y gestor cultural?

¿Por qué hay que seguir trabajando en favor de la poesía y la cultura?

La identidad de un pueblo, a través de su cultura, es lo único significativamente particular que se fortalece con el concepto de cultura dialogante, donde todos salimos enriquecidos y no solo por la poesía sino a través de las múltiples formas en que se expresa lo cultural. Ya sea escrita u oral. Ya casi es un lugar común citar a don Pedro Henríquez Ureña cuando dijo: “Solo la cultura salva a los pueblos”.

En la nueva camada de poetas, ¿está garantizado el relevo?

¿Ha tenido algunos libros de poesía de cabecera?

¿Qué rutas le faltan por recorrer como escritor?

Si es pensando en los géneros literarios clásicos, he escrito en todos, aunque no he publicado teatro, trabajo en la actualidad, de alguna forma sistemática, cuento y novela. Espero publicarlos en abril del año próximo. Continúo mi equilibrio entre escritura y lectura, espero que eso me conduzca a avanzar en este camino exigente e incierto de la producción textual.