“Me di cuenta de la gran cantidad de afecto que existe en el país para mí...”

SANTO DOMINGO. “Mi reconocimiento con el Gran Soberano no es más que un estímulo para que nuestro merengue siga fortaleciéndose, luego de ser declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO”, esas fueron las primeras palabras que expresó Sergio Vargas a Diario Libre al día siguiente de ser galardonado por Acroarte y la Cervecería la noche del pasado martes en el Teatro Nacional. El discurso de Vargas no es nuevo. Aprovecha la coyuntura para reafirmarlo con la esperanza de obtener resultados que posibiliten un mejor desenvolvimiento de la música dominicana. Por ejemplo, Sergio Vargas no logra entender el pobre papel que asegura ha hecho el Ministerio de Cultura para promover el ritmo. “No hay una fiesta aquí ni en el extranjero en donde el merengue no sea el protagonista. A mí me angustia, me asusta el hecho de que la decadencia afecte de manera tan peligrosa a un ritmo que le ha servido para tanto a la promoción del país. Si hablamos de turismo, ahí está el merengue”, reflexionó.

En la ceremonia

Cuando Guillermo Cordero y Alberto Zayas (director artístico y coreográfico y productor de la gala) lo llamaron para decirle que le harían un homenaje, le dijo que no. “Le dije eso porque no me explico como es que siendo mi grupo uno de los más fuertes de este país, no lo nominen como orquesta. Entonces le dije que si lo que querían era hacer un acto simbólico para que me retiren... porque mi orquesta es quizás la que más toca en este país y tenía miedo de estar ahí... pero imagínate, Guillermo, que es la mejor noticia que ha tenido el premio y Alberto Zayas, son gente a la que quiero mucho. No pude mantener mi posición y acepté”, recordó al expresar también gratitud a la presidenta de Acroarte, Emelyn Baldera. Guillermo Cordero le montó un segmento sin desperdicios en el que festejó sus más de 30 años en la música. Allí estuvieron Eddy Herrera, Sexappeal, Gabriel, Cherito, El Mayor y sus hermanos Johny, Kaky Vargas. “Espero que lo que se hizo le sirva de motivación a la nueva generación”.

Impactado

Sergio Vargas era el favorito para llevarse el máximo galardón según DL. Pero no pasó por su cabeza que se lo entregarían, ya que en otras ocasiones su nombre se barajó, pero siempre se marchaba con las manos vacías. “De saberlo habría preparado un discurso para capitalizarlo, pero no fue así. Ese premio tiene un valor social que la población lo aquilata... anoche también me di cuenta de la gran cantidad de afecto que existe en mí país para mí... Cuando dijeron Sergio Vargas por poco me matan... porque es bueno que te elijan entre tantos. Es un reconocimiento celebrado por la población”. Sergio Vargas anticipó que oportunamente anunciará la salida de dos nuevas producciones discográficas, así como la presentación de un espectáculo de las manos de Guillermo Cordero con el que venía hablando desde hace un tiempo para esos fines.

Satisfacción