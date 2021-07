$!Carlos Durán: “Me gusta mucho estar a solas, sin hablar ni escuchar nada por horas”

—¿Qué es lo más emocionante que está pasando en tu vida ahora mismo?

Poder vivir de lo que me gusta y demostrar que se puede entretener a un público joven sin necesidad de ser vulgar.

—¿Youtuber o creador de contenidos?

Creador de contenidos porque así como creo para Youtube, también creo contenido diferente para TikTok e Instagram.

—Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, si sumamos todas tus redes, ¿cuántos seguidores tienes ya?

Gracias a Dios, si sumamos todas mis redes somos más de 6,250,000 personas.

—Describe tu canal de youtube en tres palabras...

Jovial, interactivo y consciente.

—¿Qué youtuber te inspira más y por qué?

Son muchos youtubers que me inspiran. David Dobrik porque crea contenido sin dejar de vivir su propia vida; Mr. Beast porque logra viralizar semana tras semana un contenido sano y divertido; Luisito Comunica porque educa y entretiene con sus viajes por el mundo; Germán Garmendia porque hace contenido súper entretenido sin salir de su habitación, entre muchos otros que se me puedan estar olvidando en este momento.

—Dinos algo que la gente no sepa sobre ti...

Me gusta mucho estar a solas sin hablar ni escuchar nada por horas, y a veces hasta por días.

—¿Cuál es tu hábito más extraño?

(Jejeje) Mi madre me cuenta que cuando era un bebé me escondía para ir al baño, todavía me queda un poco de eso porque no me gusta ir si no es en mi casa y si no hay nadie cerca. No lo entiendo, pero así soy.

—¿Qué es lo más espontáneo que has hecho?

Salir con una cámara prestada a las calles en noviembre del 2013 y decirle a mi hermanita que me grabase sin saber que me dedicaría a eso el resto de mi vida.

—¿Y lo más rebelde?

Entregarle los títulos de ingeniería industrial y administración de empresas a mis padres para dedicarme a lo que yo sabía que en el futuro (no lejano) funcionaría.

—Si pudieras cambiar tu vida con otra persona por un día, ¿con quién sería y por qué?

Con Nicolás Maduro porque tiene a un pueblo multimillonario sufriendo precariedades con un sistema que, lamentablemente, es una utopía en países latinoamericanos. Me encantaría darle una alegría a los venezolanos en caso de tener su posición.

—En un mundo sin Youtube, ¿qué te imaginas haciendo para vivir?

Instagram (jeje). Por el momento no me veo fuera de las redes sociales, pero si no existiera ninguna, probablemente me dedicaría a los bienes raíces. Eso me apasiona igual o más que las redes.

—Súbete a la máquina del tiempo y elige año y fecha para viajar. ¿Dónde irías?

Viajaría a diciembre del 2019 cuando en una ciudad china llamada Wuhan se reportan 27 casos de una neumonía rara. Allí se pudo evitar esta catástrofe del coronavirus con tanta gente sufriendo y muriendo a causa de ningún gobierno atreverse a manejarlo de manera drástica desde un principio.

—¿Qué es lo último que te hizo reír?

Martina, la hija de mi novia. Un ángel en la Tierra.

—¿Cómo titularías tu autobiografía?

“El soñador”.

—Si pudieses retroceder en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo de ayer?

No te estreses tanto, las cosas irán bien y cogiendo su curso de manera natural. Dios está contigo y todo lo que tienes en mente se dará, pero en mayor magnitud de lo que te atreves a soñar.