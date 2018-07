“Medea”: un relato trágico en la Casa

SANTO DOMINGO. La tragedia griega de Eurípides llega a Casa de Teatro en la piel de una destacada actriz, cantante y bailarina puertorriqueña. La veterana del arte Marian Pabón viene a celebrar los 44 años de Casa de Teatro invitada por Freddy Ginebra. Ella está presentando su adaptación de la tragedia “Medea”, escrita y dirigida en conjunto con el teatrista boricua Julio Ramos, que continúa hoy a las 8:30 p.m. y culmina mañana domingo 22 a las 6:30 p.m.

—¿Qué tan fuerte es este relato de la antigua Grecia?

Son 55 minutos de monólogo. Es tan fuerte que no creo que la gente pueda aguantarlo. Esta pieza pasa por distintas tramas. Julio Ramos, el director, lo trabajó de una manera muy inteligente. Por momentos reflejo locura, en otros soy una persona mala y desgraciada... Es una pieza desgarradora, un personaje con muchas altas y bajas.

—¿Se nutrieron de la vida real para adaptarlo?

Sí. Tuve la oportunidad de entrevistar a varias mujeres que están en la cárcel y entre ellas había una mujer que asesinó a su hijo de ocho años. Afirmó haber sido violada por su padre y abandonada por su madre. Tras enfermarse de diabetes y pensar que su hijo sufriría sin ella, lo mató de una sobredosis de insulina.

—¿Qué tan conmovedora puede ser?

Hay gente que sale con pena porque ella trata de justificarse y abandona a su familia. Otros la siguen viendo como un monstruo.

— Lo difícil del papel es... Sus acciones son muy drásticas. De estar llorando a, de repente, mostrar un coraje. La pieza va de un lado a otro, y debe ser creíble.

— Freddy Ginebra es...

Freddy es un hombre muy talentoso. Yo lo considero parte de mi vida. Es de las personas más generosas que he conocido.

—¿Cómo ve el entretenimiento en Puerto Rico?

La gente se está reinventando. En teatro se están agrupando los actores para poder producir. Cuando el huracán María todo se canceló por 6 meses. Lo que se hacía era buscar espacios alternativos y se cobraba más barato. No nos hemos recuperado, pero seguimos batallando.

—También hace “Stand Up Comedy”

Sí (risas). Hago la rama del del ‘cuenta cuentos’ desde hace 25 años. Me he presentado en varias ciudades de Estados Unidos. Todo surge porque me gusta contar muchas historias de mi vida. Y a mis amigos les gustaba la manera en que yo las contaba, que siempre resultaba graciosísimo, aunque el caso no lo sea.

—¿Qué le falta por hacer?

Quisiera viajar más con mi trabajo. Eso me va a enriquecer con otras culturas. Ya he hecho de todo en 44 años en el arte. Estoy formada en teatro musical, de modo que puedo animarme si aparece un proyecto.