Medjai: Bailarines callejeros que mezclan música clásica y urbana

A este lo conforman un grupo de talentosos bailarines callejeros que pisaron con fuerza el escenario de Dominicana’s Got Talent, a base de una mezcolanza de música clásica con un el estilo urbano. La idea con la creación del grupo es fomentar la danza en la nueva generación.

El grupo tiene grandes aspiraciones. Busca representar al país en el concurso internacional ‘World of dance’, que produce la cantante y bailarina estadounidense Jennifer López. “De ganar utilizaríamos los recursos para representar el país en ese concurso, creemos que tenemos las habilidades para ganarlo”, confesaron sus integrantes. Están avanzando a su objetivo, pues lograron avanzar a la siguiente etapa de Dominicana’s Got Talente logrando los 4 sí.

Su consejo a los jóvenes

“Que sigan sus sueños, lo peor es no hacer lo que te gusta, la amargura que se siente cuando haces algo que no te gusta es algo que tortura, pero cuando haces lo que tu amas en realidad, tienes una paz interior que es indescriptible, así que no rendirse, el camino es difícil, pero la recompensa es enorme”, aconsejan.