Memorable noche con la canción lírica dominicana

No tuvo desperdicios La canción lírica dominicana , título del concierto que la noche del pasado jueves protagonizaron Pura Tayson, Anna Tonna, José Heredia y Otilio Castro en el Teatro Nacional.

El concierto

La presentación celebró el 46 aniversario de la creación de la Refinería Dominicana de Petróleo, institución que, a través de su programa de responsabilidad social, desarrolla una labor a favor del rescate de la música de autores nacionales, una iniciativa de su presidente, Félix Jiménez.

El concierto rindió tributo a la memoria de Eduardo Brito, Rafael Sánchez Cestero, Napoleón Dhimes, Violeta Stephan, Olga Azar, Jesús Faneyte y Arístides Incháustegui.

La gala abrió con el tema Cuando ya no me quieras, con música de Julio Alberto Hernández y letra de Ligio Vizardi. La interpretación estuvo a cargo de Anna Tonna. A seguidas Serenata, con música de Julio Alberto Hernández y letra de Ramón Emilio Jiménez, fue interpretada por Anna Tonna y José Heredia. Con la musicalización de Juan Francisco García y letras de Nicolás Guillén, Otilio Castro continúo el programa con El espejo, acompañado del pianistaElioenai Medina. Luego siguió el tema Remanso, con letra y música de Luis Rivera. Fue interpretado por Pura Tyson, con Elioena. Los temas Eres todo en mi vida y Has vuelto a mí, ambos con letra y música de Luis Rivera, fueron interpretados por José Heredia.

La canción de Ramón Díaz, Esquiva, fue interpretada por Anna Tonna con María de Fátima Geraldes en el piano. Suite en miniatura, con música de Luis Rivera y letra de Ligio Vizardi, Manuel Bernal y Luis Rivera, fue interpretada por Anna Tonna.

Beso, de Julio Alberto Hernández, con letra de Juana de Ibarbourou, fue interpretada por Otilio Castro. La música del maestro Luis Rivera se escuchó de nuevo con Vida, al ser interpretada por Pura Tayson y Otilio Castro. Rosas para ti, con música y letra de Luis Rivera, fue cantada por Pura Tyson. Sin ti, con música de Julio Alberto Hernández y letra de Colombina Castellanos, fue interpretada por José Heredia.

El público se expresaba con sus aplausos en señal de aprobación. La noche continuó con Niñita de pescadores, de Aura Marina del Rosario, con letra de Gabriela Mistral. Fue interpretada por Anna Tonna.

Anna Tonna continúo con la interpretación de Es el amor que llega, de Enrique de Marchena, con letra de Fabio Fiallo.

La música del maetro José Dolores Cerón le abrió paso Otilio Castro para cantar la canción Prodigio. Concierto en gris” con música y letra de Nelson Lugo. Trajo nuevamente al escenario a Pura Tyson

El cierre le fue reservado a Dulce recuerdo, de Julio Alberto Hernández, con letra de Pedro Rosell. Fue interpretada por Pura Tyson y Otilio Castro, acompañados por Elionai Medina, para cerrar la memorable noche.