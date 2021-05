Darwin Aquino: “Mi sueño es ser director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional”

Desea colaborar con Juan Luis Guerra y Michael Camilo

—¿Cuál artista clásico o popular le gustaría dirigir?

Hay tantos y de tanta calidad que seleccionar a una persona es difícil. Para mí sería un privilegio tener una colaboración con el maestro Michael Camilo. Siempre he admirado mucho todo lo que él ha aportado en nuestro país como compositor y pianista. Pienso que es un gran embajador nuestro. Del área popular siempre he admirado al maestro Juan Luis Guerra, me encantaría hacer una colaboración con JLG. Toda su música me encanta, dirijo mucha de su música en versión sinfónica. Sería algo genial en algún momento hacer algo con él.

—¿Y un sueño?

Me ha sido más fácil dirigir orquestas importantes y artistas de gran renombre internacional, pero no he sido invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica de la República Dominicana. Eso me haría sentir orgulloso como dominicano y también validado por la trayectoria y el trabajo que hemos venido haciendo.

—¿Cómo es su relación con la Fundación Sinfonía?

Con la Fundación Sinfonía me unen innumerables proyectos a través de los años.

He dirigido muchos conciertos organizados por la fundación desde muy jovencito. Siempre me han apoyado y han dicho que sí a todas mis iniciativas. Hay una relación muy estrecha, desde la pasada presidenta, doña Margarita Copello y la actual, Margarita Miranda, son como familias mías.