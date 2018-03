Michael Miguel denuncia que miembros de Acroarte “venden premios”

SANTO DOMINGO. El presentador de televisión y conductor del espacio “De Extremo a Extremo”, Michael Miguel Holguín, llamó la atención de la presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte, la periodista Emelyn Baldera a la que evite que los Premios Soberano se conviertan en un mercado “en donde se vende y compran estatuillas”, como aseguró se produjo en la ceremonia celebrada anoche en el Teatro Nacional.

Al hablar en el popular programa que conduce por Digital 15, perteneciente al Grupo Telemicro, que transmitió la gala a través de su canal 5, recordó que cuando existían los Premios Casandra, (hoy Premios Soberano) había una supuesta mafia que alegadamente hacía negocios con el galardón.

“Quiero llamar la atención de Emelyn Baldera. Llamar su atención a la directiva de Acroate, de frente y seriamente. Una vez Acroarte tenía en los Premios Casandra un mercado, donde se vendía y compraban premios. Y aquello era odioso, recuerdo a Domingo Bautista que en su momento estelar nunca fue premiado... aquello era una cosa fea. Estoy obligado a decirle al país que in crescendo vuelve lo mismo, estoy obligado a decirle a esta República y la Cervecería y a todo el pueblo dominicano que ese mercado está volviendo... Jary Ramírez tiene días pronosticando premios... días que el conoce y lo demostró anoche que habían cosas amarradas. Y yo quiero decirle a los miembros de Acroarte que ellos no tienen derecho a eso. No hay derecho a estar vendiendo premios... y lo venden, lo dije yo...y eso no es permitido porque el esfuerzo colectivo, la inversión que hacemos en ese premio, la confianza ya no es para venir con esa chercha de estar negociando cosas por abajo. No es permitido que ese premio sea dirigido por mafia. Gente...periodistas de segunda manipulando, pidiendo dinero...llamando...yo he estado presente y vi, yo...vi decenas de llamadas porque estaba coincidencialmente ahí y vi a ese artista nervioso que no sabía qué hacer por la insistencia y las propuestas indecentes. Yo quiero pedirle a Emelyn que enderece ese barco...ese barco no se puede hundir, ese barco tiene que mantenerse a flote porque es una de las cosas que mejor hacemos los dominicanos. El espectáculo perfecto, impecable; ahora, en la selección ya comienzan a verse las ‘truchimanerías’ de los siempre presentes busca pesos, de los siempre presentes pica pica”, denunció en su comparecencia en el programa de televisión, como muestra el video que ilustra la nota.

En su intervención también se refirió a Frederick Martínez (El Pachá), a quien instó a despojarse del personaje que ostenta hoy ante el país.