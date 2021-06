$!Michelén defiende la Bienal Nacional de Artes Visuales

“Todos los concursos producen críticas, primero porque la mayoría de los artistas no son seleccionados, y verás que cuando la Bienal llegue a su fin el 19 de agosto, de 300 piezas, se van a premiar 10”, así reaccionó el arquitecto Gamal Michelén, viceministro de Patrimonio Cultural ante la denuncia de más de 60 artistas y gestores culturales, que tildaron de “deficiente” el manejo que se le ha dado a Bienal Nacional de Artes Visuales.

De acuerdo con la denuncia, la cual fue publicada en Diario Libre, los que firmaron el documento expresaron su desacuerdo con la forma en que las autoridades del Ministerio de Cultura, de este y la pasada gestión, han manejado el montaje de la 29 Bienal Nacional de Artes Visuales que se exhibe en el Museo de Arte Moderno.

Al referirse al atraso que plantearon los gestores y artistas visuales, aseguró que tienen razón, pero recordó que la nueva administración asumió las riendas del Gobierno en agosto del pasado año y la Bienal debió celebrase en 2017.

“Un punto a destacar, además de eso es la pandemia provocada por la COVID-19, eso lo complicó más aun todo. Mucha gente nos decía en 2020 que por qué no la hacíamos en diciembre de ese año, pero hacer ese montaje toma entre ocho y diez meses”, indicó.

Rememoró que cuando comenzaron a trabajar en la organización de la Bienal, retiraron las obras que habían sido almacenadas en la Biblioteca Nacional debido a los trabajos de reparación que se estaban haciendo en el Museo de Arte Moderno. “Luego fueron limpiadas y entregadas a los miembros del jurado de selección y posteriormente al jurado de premiación, que dicho sea de paso es excelente, ahí están las obras seleccionadas con un montaje de primera”, proclamó.

Gamal Michelén aclaró que solo una obra ha sido retirada por su autor, cuyo nombre no quiso revelar, pero no fue ahora, sino en 2018. “No sabía de eso porque no se registró el retiro, pero estamos hablando de una obra fantástica, también y conforme quedó, justamente en la Bienal se está exhibiendo una obra de esa artista, a modo de cortesía. Ahora han retirado un 3% más de 600 obras y más de 300 artistas”, reveló.

Consideró mínimo el número de retiros, tomando en cuenta que muchos de ellos habían sometido sus obras en 2017. “A esas personas se les prometió que la Bienal Nacional de Artes Visuales se realizaría en esa fecha, después que era en los años siguientes. Como entramos en una pandemia decidimos parar el ingreso de nuevas obras, porque estamos hablando de artistas que trabajaron sus creaciones en un tiempo en el que no existía una pandemia”.

El arquitecto Gamal Michelén dijo que es una persona que siempre ha aceptado las críticas, sin embargo, consideró que algunas no se merecen. Dijo que lo reconforta el reconocimiento que han recibido del público que ha visto las obras en el Museo de Arte Moderno, así como en su perfil de Instagram. “Allí solo hemos recibido elogios, incluso debo decirte que hubo un artista que se retiró, pero nos felicitó por haber montado la Bienal en medio de una pandemia. Escuchamos las críticas, porque el artista es contestatario, por eso es artista y vive en su propio mundo”, puntualizó.