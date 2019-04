Microteatro: un teatro expreso que revitaliza las vidas de los teatristas

SANTO DOMINGO. Antes de Microteatro los teatristas dominicanos, en especial los noveles tenían que esperar largos periodos de tiempo para presentar sus obras o simplemente descartarlas, al no existir suficientes salas o no despertar el interés de muchos patrocinadores.

¿Cómo nace?

¿Se puede vivir del teatro en RD?

Ante la pregunta, Diana Márquez asegura que ahí es que Microteatro ha dado en el clavo. “Nosotros venimos de una generación llena de ilusiones, pero no tenemos plazas. Tu vas a cualquier ministerio, a cualquier empresa y te ponen en duda, porque creen que no tienes la experiencia necesaria. Y eso hace que te vayas desencantado. Entonces llega Microteatro, donde pone a escritores- dramaturgos, directores, productores y actores a ganar dinero, y decir sí puedo vivir de eso”, argumentó.

Abogan por Ley de Mecenazgo

Para los teatristas consultados es necesario una Ley de Mecenazgo, a través de la cual se podrían dar apoyo a las iniciativas culturales del sector.

“Uno como creador tiene muchas ideas y deseos, pero cuando te pones a producir tus proyectos solamente te emociona cuando la estás presentando, cuando viene la remuneración y tienes que pagarles a los técnicos, a la sala, te quedas con deudas”, señala el actor Raidher Díaz, asegurando que el apoyo que se otorgaría con la ley es sumamente necesario.

Mientras para su colega Anderson Mercedes “el teatro tiene que ser un producto que no muera en tres o cuatro funciones, sino que debe seguir presentándose, y para eso es necesario una ley de incentivo al teatro para que éste llegue a los pueblos”, sentenció.

Y continuó: “Yo soy de Higüey, y allá se desconocen muchos aspectos del teatro. La referencia que se tiene es el que se hace en las iglesias y las escuelas, pero no el profesional, pero con una Ley de mecenazgo ese teatro llegaría allá y así como yo me enamoré del teatro. Yo era de un barrio muy paupérrimo, que quizás si no estuviera en el arte podría estar delinquiendo y así como me rescató a mí, lo puede hacer con muchos de ellos y otros jóvenes de comunidades lejanas”, aseguró Mercedes.

“Gran parte de la problemática actual de nuestro país se solucionaría con una ley que incentivo las artes como el teatro, porque ya como profesional te puedes dedicar a lo que te gusta, y formar a otros, sin tener que pasar necesidades. No se imagina la cantidad de niños que se rescatarían de la delincuencia y la pobreza con la promoción del teatro”, reiteró Díaz.