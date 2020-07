$!Miguel Yarull: “La literatura no puede ser algo encumbrado, algo lejano a las personas”

Entre Bichán y Turbulencia hay un elemento diferenciador. En Bichán los personajes se narran desde el interior, con menos elementos del exterior. En Turbulencia parece pasar lo contrario. ¿Fue intencional o hubo un proceso entre ambos libros que te llevo a incluir más elementos del exterior de los personajes?

También tiene mucho que ver con el género en el que uno escribe. Y tu pregunta es una que se hicieron los griegos, ¿qué es más importante, la trama o el personaje? Y tiene mucho que ver con el momento creativo que uno vive. Si uno está escribiendo comedia, por ejemplo, probablemente la trama pese más que el personaje. Si uno está escribiendo teatro, el personaje es lo que termina sobresaliendo. Y quizás cuando me senté a escribir Turbulencia no fue un proceso muy consciente de permitir que la trama pese más que el personaje... pero bueno, definitivamente uno empieza a vivir un poco más hacia afuera a medida que va creciendo. Y una observación, no fue provocado, no fue a propósito. Sencillamente, va sucediendo. Por ejemplo, en el cuento en este libro sobre la pandemia, me tomó muchísimo tiempo pensar cómo iba a reflejar lo que estaba viviendo. Respeté tanto este proceso, todo lo que viví, que no sabía cómo entrarle, hasta que un hecho detonó la idea que termina siendo el cuento. Es como... ok, tengo el personaje pero no tengo que lo va a detonar, entonces un hecho termina siendo el catalizador del personaje.

Tomando en cuenta que abordas en Turbulencia esta situación presente de la pandemia en uno de tus cuentos, ¿piensas que es importante obviar las narrativas externas desde la particularidad de lo que somos?

En el caso de la pandemia, si abres una red social te das cuenta que sentimos lo mismo que un ruso, un polaco, un chileno. Nuestras experiencias son tan similares a pesar de que nuestras diferencias culturales sean tan grandes, que creo que volviendo a que mientras más particular más universal, nosotros no podemos vivir de espaldas, aunque geográficamente estamos aislados, no estamos aislados. Pero sí somos únicos, somos muy particulares. Decía en una entrevista que mi calle tiene 70 días vacía pero sigue siendo mi calle, todavía la gente pasa, nos saludamos desde las mascarillas. No dejamos de ser quienes somos a pesar de la pandemia.

No. Creo que aunque el termino globalización ha sido gastado y pueda resultar atrasadísimo, la experiencia de nosotros es universal, porque, y no quiero brincar de tema en tema, pero creo que soy un ejemplo de cómo una historia muy típica, muy local, puede tener vocación universal. Alguien dijo que mientras más particular, más universal. Es como una máxima en el mundo de los escritores. Ningún ser humano debe aislarse del mundo, por más isla que seamos. Lo que si tenemos que hacer es entender quiénes somos y como respondemos a los que nos pasa y creo que es como la llave de todo lo que escribo, el hecho de cómo nos relacionamos como isla, como país, a todo lo que nos pasa en el interior, desde dentro como desde fuera.

¿Eres de los escritores que piensan que estas experiencias como la pandemia deberían ser reflexionadas antes de escribir o de los que desde la semana uno escribe sobre ella?

En el cuento de la pandemia que incluyo en Turbulencia me debatí mucho si estaba listo para hablar sobre eso. Tenía 70 días pensando en qué decir y cuando llegó eso, es como que se abrió un río. Es como la Dulce Vita de Fellini. Vi el ángel que pasa desde el helicóptero por toda Roma y me pareció cine, me pareció poesía, independientemente que seas cristiano o ateo. Quería que el personaje no se suscribiese a una religión. Si nos ponemos en la tristeza del momento que todos cargamos, en la incertidumbre, en todas las informaciones, en todas las malas informaciones, a mí me parece una maravilla eso. Sin ningún cinismo, sin ninguna aspiración mística de que te quiera convertir o creas en un santo.

Escribir a la distancia y con paciencia te da armas para entender el desenlace de una situación, lo que lo provocó, hacia donde nos lleva, que la inmediatez. Muchas veces escribir sobre un hecho que te impacta en el mismo momento tiene sus efectos de vigencia que quizás una literatura más que se sienta, que se toma su tiempo, no lo tiene. Pero a la larga, a mí me gusta más el sedimento de la experiencia que la inmediatez, por eso nunca pude llevar un blog. Me censuro mucho, me gusta revisar mucho mi trabajo. Leen mis cuentos y dicen “¡qué bien!”, pero esos cuentos me dan mucho trabajo. Atrapar esa voz, reducirla a oraciones limpias, al modo en que la gente quiera seguir leyendo, eso es mucho trabajo de revisión, de interiorizar esos personajes. Entonces, si me acelero, si lo hago porque solo lo sentí ese día, no sería yo.

No quiero ser controversial. No soy un escritor inmediatista, no puedo serlo. Tengo que decantar mi trabajo, permitir que lo que pasa a mi alrededor entre. Todo mi proceso creativo tiene que ver con el trabajo del subconsciente, cómo lo voy a procesar y cómo lo voy a decir. Respeto mucho a las personas que pueden escribir algo y publicarlo de inmediato. Conozco quien se reta a escribir a diario sobre la pandemia y eso está muy bien. Podría hacerlo, pero no creo que sea mi vocación, ni lo que quisiera que fuera el cuerpo de mi trabajo.

Hay muchos de tus cuentos que tienen un elemento que guía la narración o lleva un sentido al final. Un helicóptero, un arma... ¿Es importante para ti ese elemento concreto en los cuentos para incluir ese exterior en el interior de los personajes?

En uno de los cuentos de Bichán hay una mesa de cristal y una persona tiene un fetiche de pies y la mesa es un símbolo total, pero sirve de detonante para el personaje. Entonces la mesa de cristal lleva el hilo de la historia, es un elemento que sirve a la historia. La pistola, en el caso de La Gunguna , sirve para ser el hilo de la historia. En Breaking Bad , (Vince) Gilligan utiliza sus elementos de igual manera, todo sirve para construir el hilo de la historia. En lo que no voy es a utilizarlo como un elemento simpático y punto. Hay momentos para hacerlo, no es que no se pueda hacer, pero en un cuento donde hay tan poco tiempo para agarrar la atención de alguien y mantenerla, y que al final salga del cuento con otra visión del mundo en apenas cuatro páginas, todo lo que está dentro debe servir para mover la historia.

¿Qué piensas de la narrativa dominicana? ¿Crees que el cuento dominicano se ha quedado en la narrativa de Juan Bosch o la “postguerra” de abril de 1965 y eso nos ha impedido como lectores ver lo que hay de nuevo en el relato dominicano?

He tenido la suerte de que mi trabajo ha sido llevado al cine, al micro teatro y a otras expresiones para lo cual yo me preparé, no fue accidental. No es accidental que un cuento mío lo leas y digas “oye, veo este cuento como un corto”. Por ejemplo, en mi libro Vinyl el último cuento, Kinky Tania, de unas 40 páginas, es un cortometraje que se filmó, que es una película que va a salir. Eso no es accidental, es que estoy proyectando el hecho de cómo puedo hacer que alguien compre Vinyl y lo vea así. Es muy visual, sí, pero también quiero ser muy teatral, también quiero ser muy musical. O sea, estoy trabajando con todas estas herramientas y todo el que se sienta a escribir tiene todas esas herramientas a su disposición. Entonces, por qué voy a limitarme si quiero estar en todos los medios, si quiero poner en una obra de teatro a partir de una historia mía.

Fuera de las herramientas básicas de un escritor, como la gramática y el estilo, todo el fondo que va dejando años y años de lecturas es igual de importante para un escritor. Los temas que tratan aquí... y no voy a generalizar, porque tengo escritores favoritos que son de muy avanzada, gente que realmente lo ha hecho bien, pero si buscas la generalidad del cuento que he leído en muchos concursos se aleja de lo que nos rodea. Y nosotros no podemos alejarnos de eso, somos narradores y periodistas de lo que tenemos a nuestro alrededor, en un tiempo en que todo nos bombardea y es competencia.

Creo que cada generación de narrativa tiene dos o tres cuentistas. Hay más poesía, más ensayística, más novelistas, que me sorprende porque son géneros más difíciles, pero como quiera tenemos más gente intentándolo. Cuentistas tenemos por generación, creo, dos o tres. He sido jurado de muchos concursos de cuentos dominicanos, donde me ha tocado leer al cuentista promedio y las herramientas que presentan están muy arraigadas en el cuento tradicional. Mucho cuento bucólico, mucho cuento sobre el campo, que no está mal, para nada. Para mí los escritores que más han transcendido son los que se han ocupado sobre lo que pasaba en su momento. ¿Qué está pasando a mí alrededor? Creo que la gente quiere leer y quiere identificarse con lo que pasa a su alrededor.

Componías para una banda de rock, Regata. ¿Qué tan importante es la música para lo visual de Santo Domingo, para tu escritura?

Tus personajes parecen estar referidos en la música desde la nostalgia, un aspecto que se siente presente en tus historias. ¿Evoca solo a la pérdida o también a la transformación? ¿Qué más ocupa, la pérdida, la transformación o ambas cosas?

Claro, no me gusta abusar, porque no quiero ser un escritor nostálgico, que se vaya en manipular sentimientos en base a nostalgia. Me parece que eso es muy bajo, pero puntualmente, como la música, se puede puntualizar un cuento nostálgico entre dos cuentos actuales. Creo que es efectivo porque te abre el abanico de las personas. Un cuento nostálgico le pasa muchas veces por arriba a una nueva generación, que también me interesa mucho que me lea. También tomo en cuenta que no quiero que mi literatura sea puramente nostálgica porque entonces no le llegaré a nuevos lectores que no saben quién es Pink Floyd, que no conocen un bar en Santo Domingo de los ochenta. Entonces tampoco me interesa enchivarme ahí. Pero tampoco puedo darle a la espalda a lo que viví.

Y (Miguel Yarull suspira) no soy muy nostálgico en lo personal, pero creo, por lo menos a mi edad, estamos en la etapa perfecta para ser nostálgicos, porque no hemos llegado a la vejez donde la nostalgia se vuelve otra cosa, pero todavía estamos muy cerca de esos recuerdos de lo que queríamos ser cuando éramos jóvenes, muy cerca, y terminamos siendo otra cosa, que no está mal.

Hay un cuento en Turbulencia que parece enlaza esos dos extremos, Rapsodia millenial.

Desde esta reflexión narrativa, ¿cómo ves ese tránsito social entre una juventud nacida a principios de este siglo frente aquellos que entraron a él como adultos, y el aparente reduccionismo de las etiquetas como “boomers” y “millenials”?

Tanto es verdad que un grupo de personas se comporta de una manera similar por el año que nacieron, porque las experiencias fueron muy similares, como también hay que respetar el hecho de que todos somos muy diferentes a pesar de la época en que naciste. Hay que ver el punto medio. A mí me gusta la libertad con la que esta generación aborda las cosas y quería dejar eso plasmado en la historia, ante esos tabúes que nuestra generación ha vivido y con los que todavía estamos bregando. Somos muy diferentes. Quería cruzar una persona de una generación y de otra y ver cómo podía funcionar en un contexto casi sexual. Me maravilla la naturalidad con la que esta generación aborda la sexualidad y me apena en la manera en que nosotros la abordamos. No porque esté mal, sino que son dos abordajes diferentes.

A mí me gusta mucho ese cuento. Me parece que la lucha generacional es algo que ha tomado fuerza cada vez más. Nos vamos echando culpas sobre cosas que pasaron y que no pasaron. Vamos queriendo señalar con un dedo por qué esta gente no hizo esto o aquello, por qué reaccionan así, por qué son así. Es algo que está más presente con la interconexión social. Somos como tribus, muchas tribus de diferentes formas, pero la tribu generacional es algo de lo que uno no puede escapar.

¿Cómo trasladas esto al ambiente literario? Aunque hay escritores que se autoexcluyen del llamado ambiente literario. ¿Cuál es tu caso, en un espacio donde también está esa lucha generacional?

La literatura no tiene dueño, es del que decida hacerla y para hacer literatura no hay que pedir permiso. Nunca pedí permiso para escribir un libro, ni para escribir un guión, ni una canción.

No me cierro a los grupos, no me cierro a las clases. También soy ingeniero y tengo muchos amigos ingenieros. No me cierro a formar parte de una generación literaria, pero me siento un poco... la palabra es outsider en inglés... no sé. Para mí la literatura no puede ser algo encumbrado, algo lejano a las personas. Para mí no hay poetas mayores o poetas menores, para mí la literatura es qué hiciste, qué escribiste.

He tenido la oportunidad de compartir con intelectuales, con escritores y me gusta. Aprendo y creo que tengo que aprender mucho de ellos, de muchísima gente. Pero a la vez creo que también todos debemos empezar a bajar la literatura a la gente y poner la literatura en un lugar en que la gente pueda acceder a ella. No sé porqué siento que hay una literatura que trata de montarse en un parnaso que no es necesario. Yo no escribo para escritores, escribo para que la gente tome el libro, lea tres páginas y diga esto pasó así, este muchacho pensó así.

No estoy escribiendo ni para la historia, ni para un tomo, ni para una antología. Estoy escribiendo para la gente. He encontrado mucha gente como yo, que también lo hace, que no tiene ningún tipo de pretensiones más que esa. Pero también me he encontrado en sitios que escucho a gente hablar “fulano es tal cosa”. Pero no. No, no.

A mí me da mucha vergüenza sacar los premios que me han dado, incluso cuando doy una entrevista. Tener que salir con una caravana de referencias de mí que me dieron tal cosa. Incluso la gente que me ayuda a escribir mi biografía me dice “tienes que poner eso”. Eso pasó hace mucho, eso fue que tuve una buena idea y funcionó.

A todo el mundo le gusta ser reconocido, todo el mundo quiere que le reconozcan su trabajo. Pero a la larga lo que me importa es que mi trabajo te toque, te inspire, que lo que estoy haciendo haga que mucha gente quiera escribir. Eso es más importante para mí. He hecho malas películas también y he escribo malos cuentos y eso no lo digo y la gente no me entrevista preguntándome eso.

Pero para mí, mi función, es que tomes un libro mío, y te mueva eso, o te puede inspirar. Si se me considera un escritor menor o lo que sea, ¡bah! Whatever.