$!Milagros Germán aclara que decoró su despacho en el Palacio “con sus propios recursos”

La vocera y directora de Comunicaciones de la Presidencia, Milagros Germán, se refirió este domingo al video que circula en las redes sociales sobre la decoración de su despacho en el Palacio Nacional.

La comunicadora aclaró que lo ha hecho con propios recursos económicos, y no con los de el Estado.

En ese corto video compartido originalmente en cuenta de la diseñadora de interiores Fanny Estrella, quien ha trabajado anteriormente con Milagros, ésta última señala que su oficina será la “envidia del Palacio” Nacional.

“En relación al video que circula en las redes, les comento que decidí decorar con mis propios recursos el espacio desde el cual sirvo al Gobierno y al país en el Palacio Nacional. Aquí paso más tiempo que en mi casa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre la expresión de que sería la “envidia” del Palacio Nacional explicó que: “Es parte de la espontaneidad que todos conocen en mí”, agregó Milagros.

“Es mi forma cariñosa de reconocer el trabajo de mis amigos”, dijo la portavoz del Gobierno en respuesta a las críticas que ha recibido durante todo el fin de semana, siendo tendencia en Twitter.

En tanto que la diseñadora de interiores Fanny Estrella también acudió a las redes sociales para defender su trabajo.

“Increíble que ataquen mi trabajo para @milagrosgerman Lo he hecho por años, me paga de su bolsillo y no hay posibilidad alguna que nadie pueda decir que he recibido algún pago del Estado por esta decoración, por demás necesaria, luego de recibir unas oficinas vacías, en un Palacio completamente descuidado”, escribió Estrella, quien es propietaria de la empresa “Arte 12 Obras, Enmarcados & Decoración”.